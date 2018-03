Sådan vil danske singlekvinder ha' den

Singler er ikke sikret faste sexleverancer på samme måde, som folk i parforhold i princippet er. Så hvordan får de så deres behov for knald og kropskontakt, kys og kærtegn opfyldt?

Det har vi tidligere en række kvinder til at fortælle om:

Malene: Så meget jeg ville

Jeg havde tre faste sexkontakter. To af dem var nogen, jeg havde kendt i mange år som venner, men det var noget, der udviklede sig til sex, og den sidste mødte jeg på nettet. Typisk fandt jeg mine sexpartnere, igennem mine venner/veninder, til privatfester eller på nettet. Da jeg var single, fik jeg al det sex, jeg gerne ville have - og også meget varieret sex.

Mariann: Mere end nok

Mens jeg var single, fik jeg al den sex, jeg ville have - og mere til. Jeg har i perioder haft flere elskere sideløbende. Så jeg fik sex flere gange om måneden og god sex hver gang. Jeg har haft en fast elskerinde, som jeg så en tre-fire gange om måneden, udover at jeg også havde et par fyre, som jeg så i samme periode.

Jeg havde fundet dem på scor.dk. I disse periode har jeg fået masser af sex. I andre perioder har jeg fået sex hver 3-4 måned. Mest fordi jeg ikke var opsøgende efter mænd at dyrke sex med. Jeg har altid fundet mændene og kvinderne på nettet.

Charlotte: Helst den samme

Jeg benyttede mest sider som scor.dk. Jeg fik tilbudt rigeligt, jeg er bare ikke så vild med engangsknald, der er ikke nok begær i. Men når jeg så havde et knald, var det gerne med den samme et par gange.

Tina: Bag værtshuset

Som single fik jeg nogle gange rigelig med sex og andre gange nada. Jeg fandt sexpartnerne både på barer og via scor.dk. En gang fik jeg tilbuddet i et supermarked, så det er dejligt. Som regel gik vi enten hjem til ham eller til mig. Eller så ordnede vi det bag værtshuset, selvom det var bidende koldt og upraktisk.

Inge: Aldrig nettet

Jeg fik sex via mit arbejde og igennem gode venner, som præsenterede mig for nogle søde singlefyre. Jeg fik tilpas - kunne på et tidspunkt vælge mellem flere, der stod klar, når jeg havde lyst. Jeg har aldrig brugt netdating.

Lotte: Byen er bedst

Som single fik jeg det sex, jeg behøvede. Jeg har både prøvet netdating og i byen, men jeg må indrømme, at hvis det bare er sex, man er ude efter, så er byen det bedste sted, da man hurtigere kan danne sig et indtryk af personen, og man er mere nærgående i stedet for, at man først skal have lange samtaler med hinanden for derefter at mødes og have sex. Man lærer hinanden at kende på to vidt forskellige måder.

Jeg vil dog helst, at det er faste sexpartnere, for når man har været sammen flere gange, ved man, hvordan hinanden vil have det, og det gør det meget mere fantastisk.