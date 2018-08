Sådan virker porno på hjernen

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sexolog mener, du bør overveje, hvor meget du spiller pik --

Mænds hjerner ikke er anderledes sensitive overfor porno.

Det forklarer den respekterede sex- og hjerneforsker Nicole Prause fra biotechfirmaet Liberos, som laver studier om seksuel psykofysiologi. Studier med brug af MR-hjernescanninger har ganske vidst vist, at mænds hjerner oftere reagerer kraftigere på porno, men:

- Når man kontrollerede for libido, forsvandt kønsforskellen, siger Prause.

Altså: Det er ikke kønnet, som om afgørende for, om man reagerer meget på sexsignaler - som fx porno - men derimod om man har en kraftig libido eller ej.

- Hvis du viser en almindelig mand og en almindelig kvinde noget porno, er det som udgangspunkt de samme områder, der er aktive. Men intensiteten af dette signal på MR-scanninger er ofte kraftigere hos mænd.

- En stærk libido betyder, at man er mere sensitiv overfor sexsignaler. I mit favoritstuide påviste vi dette. Vi viste folk romantisk porno og så mere eksplicit porno. Vi opdagede, at personer, hvis hjerner reagerere kraftigere på den svage seksuelle stimuli (den romantiske porno), havde flere sexpartnere gennem livet.

De reagerer med andre ord på alle seksuelle signaler:

- 'Ja, det der er sex, OG der der er også sex.'

- Og det er det der faktisk også. Men personer med en lavere sexlyst har en højere barre. Du bliver nødt til at vise dem noget meget eksplicit, så deres hjerner siger: ‘Okay, det er sex, fint, nu vil vi have sex.’ Der skal mere til at sætte i dem sexmode.

- Derfor giver det god mening, at det er en markør for, hvor mange sexparterne de har haft. Man kan faktisk vise en person sexbilleder i laboratoriet, se hvordan hjernen reagerer, og derfra give et kvalificeret bud på, hvor mange sexpartnere vedkommende har haft, siger Prause.

Penis

Det sker flere interessante ting i hjernen, når man ser porno: Området som har med følesans at gøre, det somatosensoriske cortex, reagerer på sansninger. Hver kropsdels repræsenteres i hjernen ved fx berøring. Og penis- og klitoris-repræsentationer bliver aktive, når man ser porno, selv om de områder ikke fysisk bliver rørt ved:

- Det er som at øve sig på klaver i hovedet, og selv om du ikke har sidder foran et klaver, bliver du bedre, når du så spiller, fordi den kognitive træning også gælder.

Belønning

Porno og sex ser ikke ud på samme måde i hjernen, forklarer Prause, der henviser til konceptet primær og sekundær belønning. Primær belønning opfylder et biologisk behov, mens sekundær belønning er forbundet opfyldelsen af dette behov. Sex er en primær belønning, porno er en sekundær belønning:

- Porno er et symbol for sex. Porno er som penge. Vi vil ikke virkeligheden have penge, vi vil have, hvad penge kan give os. På samme måde er sex det primære belønning. Porno er bare et symbol derpå, den sekundære belønning.

- En af årsagerne til, at sex og porno ser forskelligt ud i hjernen, er, at den behandler primære og sekundær belønning forskelligt, siger hjerneforskeren Prause, der også skyder hele tanken om porno som dopamin-pusher ned.

- Jeg ser denne hele tiden denne misforståelse om, at porno bader hjernen i dopamin. Nogle kalder porno en superstimulus, og det er porno helt sikkert ikke. Porno gør ikke noget udover hvad kroppen og hjernen allerede kan generere selv. Dopamin øges, når du ser porno, men kun i områder af hjernen, hvor det traditionelt også øges ved andre typer af belønning.

- Dopamin øges ved kokain og det sker ved porno, med det sker også med en million andre ting, vi ikke betragter som afhængighedsskabende, Det er intet særlig ved det. Det er bare hjernen, der kører sit belønningssystem.

Dopamin er et signalstof, som hjernen udskiller, når vi gør ting, der er rare for os. fx spiser god mad, dyrker sex, vinder i fodbold.

Depression

Nicole Prause forklarer, at en hjerne hos person med lav sexlyst ser ret meget ud som hos en person med depression: Området, som har at gøre med belønning og motivation som ventral striatum, er underaktivt hos begge.

- Det betyder dog ikke, at personer med lav sexlyst er deprimerede, men det giver god mening, at det er de samme systemer, der er er aktive og inaktive, forklarer Nicole Prause, der stiller sig stærkt tvivlende overfor hele begrebet sex- og pornoafhængighed samt hele diskursen omkring konceptet.

Hun mener ikke, at det lever op til de kliniske kriterier, der definerer en afhængighed. Hun peger på, at ‘sex- og pornoafhængighed’ eller hyperseksualitet snarere er en kombination af høj libido, manglende impulskontrol, OCD (tvanghandlinger), depression samt skam, idet studier viser, at folk med konservative og religiøse holdninger oftere angiver sex- og pornoafhængighed.

Det forklarer Prause i dette CBS-interview fra 2017, hvor Hollywood-produceren Harvey Weinstein erklærede, at hans overgreb skyldtes sexafhængighed:

Impotens

Endnu en af de mange moderne myter, der florerer omkring porno, og som nogle terapeuter pusher, er, at man kan blive impotent af stort pornobrug. Også den myte skyder Nicole Prause ned:

- Der er lavet tre laboratoriestudier, som har vist, at porno ikke er relateret til erektil dysfunktion. Ingen studier har nogensinde påvist sammenhængen. Terapeuterne finder bogstaveligt talt på, at disse ting hænger sådan sammen i deres klienter.

Hermed ikke sagt, at der ikke kan være en indirekte sammenhæng, såsom at man får udviklet en særlig onaniteknik, som kan være svær at overgå i sex.

Et af de studier, som Prause henviser til, er dette publiceret i 'Journal of Sexual Medicine.'

Forskere fra Kroatien lavede to onlinebaserede studie i blandt mænd i Norge, Kroatien og Portugal. Der blev spurgt, ved hjælp af avancerede spørgeskemaer, ind til de næsten 4000 mænds pornobrug og deres seksuelle funktioner og dysfunktioner.

Det ene studie pegede på en lille samme og inkonsekvent sammenhæng mellem moderat forbrug af porno og rapporteret erektil dysfunktion.

Det andet studie viste ingen korrelation mellem pornobrug og seksuelle problemer overhovedet.

På baggrund af deres analyser konkluderer forskerne så, at der ikke kan findes beviser for en sammenhæng mellem pornoforbrug og mænds seksuelle dysfunktioner.

'I modsætning til, hvad offentligheden bekymrer sig om, ser det ikke ud til, at porno udgør en signifikant risikofaktor i forhold yngre mænds begær og deres potens- og orgasmeproblemer.'