Sadisten Dan: Derfor tænder jeg på at piske kvinder

Menneskets seksualitet er forunderlig. Vi tænder på et utal af ting og af forskellige grunde. Nogle tænder på blid erotik, andre på at få smæk, og så er der dem, der nyder at tildele sexpartnere smerte.

Dan Lei fra Skive er fuldblods-sadist. Han har endda har sit eget værksted, hvor han laver piske og lignende, som han sælger på nettet til ligesindede.

Vi spurgte ham, hvorfor han tiltrækkes af at give kvinder pisk.

- Det handler om reaktionen og magten. At man gør noget, som modtageren tænder på. Tillid, kemi og sammenspil er i al BDSM en nødvendighed, siger Dan til Ekstra Bladet.

- Sadisme er kicket for mig, og jeg kan jo kun tage udgangspunkt i mig selv. Andre sadister kan have en anden opfattelse. Men for mig ligger kicket i at kunne styre et andet menneske. At kunne påvirke en kvinde på en bestemt måde og så vide, hvad hendes reaktion vil være på det.

Kanten

Det betyder ikke, at han tænder på at slå en over fingrene med en hammer eller at slå en helt tilfældig med et bælte.

- Der skal være en fælles kemi og et sammenspil, for at det fungerer. Det er ikke lysten til at se en vride sig i smerte. Men at se en person på kanten af hendes lyst og holde hende der.

- Der er jo flere forskellige mulige forklaringer på, hvorfor vi udvikler vores seksualitet, som vi nu gør. I dit tilfælde sadisme. Nogle mener, at det er tillært, andre at det er medfødt, ligesom visse personlighedstræk typisk hænger sammen med lyst til sadisme. Hvad tænker du?

- Jeg tror, nogle fødes til at være sadister. At det altid har været en del af dem. Nogle ved det tidligt, mens andre først accepterer eller indser det senere i livet.

- Da jeg var 16 år, var jeg i byen med en kammerat, som gik hjem med en moden kvinde på 22-23 år. Hun ville have ham til at smække hende i numsen, og lige da han fortalte det, tænkte jeg ‘fuck ja, mand'. Men der gik nogle år, inden jeg fik modet til at udleve det.

- Jeg tror lige, jeg skulle finde ud af, hvad sex var, inden jeg kastede mig ud i SM-delen, siger Lei, som nu og da også dyrker ‘almindelig’ sex, men det sker typisk efter en BDSM-seance.

Første gang

Lei husker tilbage til første gang, han brugte en pisk.

- Det var en erfaren 'bund' (den submissive modtager - masochisten, red.), som lagde krop til. Jeg ramte ikke ret godt, man kan virkelig sige, at der var plads til forbedring. Men hun nød det meste af det, og jeg fik tydeligt fornemmelsen af, at jeg var på rette hylde.

Lei forklarer, at en masochist oplever en lykkefølelse, når kroppen udskiller hormoner som endorfiner og dopamin. Det kan føre vedkommende ind i det såkaldte subspace, en trancelignende tilstand, hvor alt andet end smertenydelsen forsvinder.

- En 'top', der giver smerte, udskiller også lykkestoffer og kommer i noget, vi kalder topspace. Den er ikke så dyb som subspace. Man kommer i et flow sammen med bunden, og det bliver mere og mere intenst. Man bliver mentalt opstemt og får masser af energi af det. Det er med til at skabe et fedt game.

- Topspace er ikke på samme plan som subspace, og det er typisk først bagefter, man opdager, at man har været i topspace, når man sammen er ved at lande.

Dan laver sine egne floggere, som han pisker kvinder til orgasme med. Foto: Sadistenstoolbox.dk

Lyst til sort sex? Så gå all in!

Lei fortæller om den seneste gang, han var i topspace:

- Det var en hård flogger-leg med min kone. En flogger er en lidt tungere pisk og gerne med brede snerler. Vi brugte god tid på opvarmning med fokus på slagteknik, så man får bygget op på en måde, så bunden ikke bliver skubbet ind og ud af boblen.

- Derefter øgede jeg gradvis vægten af piskene og slagstyrken. Til sidst brugte jeg de store to-håndspiske med meget stor styrke. Det hele varede vel to-tre timer. Og hun kom undervejs.

- Hvad er en god sadist?

- Efter min mening er en god sadist en, der er empatisk, kreativ og vildt god til at læse kropssprog. En god sadist sætter sig ind i det, vedkommende laver, og prøver på at blive god til det. En god bund er en, der er tydelig i sit kropssprog og er medspiller i legen, siger Dan Lei fra Skive.

