Sadomasochisternes Indiana Jones viser, hvad han kan med en pisk

Der er mode og tendenser i alt, også i BDSM. Men lidet anede redaktionen, at visse pisketyper hitter mere end andre.

Dan Lei er sadist, ejer af shoppen sadistenstoolbox.dk, hvor han selv laver piske og andet sexudstyr, og også arrangør af en helt ny BDSM-konference, der finder sted i slutning af april et hemmeligt sted i nærheden af Skive, Jylland.

Dan Lei arrangerer BDSM-kongressen. Foto: wormphoto.dk

Her kommer undervisere fra Danmark, USA, Storbritannien, Norge og Italien for dele deres viden på cirka 20 workshops i løbet af tre dage.

Lei, der tidligere har fortalt Ekstra Bladet, at han med en særlig flogger (pisk med flere tykke, flade haler) kan piske en kvinde til orgasme, glæder sig især til at præsentere Robert Dante.

Indiana Jones

Amerikaneren Dante afholder fire workshops, hvor fokus er på en såkaldt singletail pisk og især på bullwhippen. Det er den type pisk, som Indiana Jones bruger.

- Dante har flere verdensrekorder i showbrugen af en bullwhip. Da han var på en lignende kongress i Rom, kom der kom 200 bare for at se ham. Han er helt vild dygtig til at bruge den og laver vildt fede shows med den, på både mainstream-steder som rodeoshows og cirkus og i BDSM-regi. Og så er singletails det nye sort i BDSM-miljøet, siger Lei, der også selv styrer et par workshops.

- Men du foretrækker selv en anden type pisk?

- Ja, en flogger er mere mig, jeg kan godt lide at bruge mig selv, og det kan man ikke på samme måde med en singletail. Når man bruger en singletail, ligger det meste arbejde i håndleddet, mens man i højere grad bruger hele kroppen med floggeren.

- Med floggeren slår man meget dybere og skubber på modtageren. Singletailen rammer på et meget lille område, som er sværere at styre. Rammer man forkert, slår den hul på huden.

Herunder kan du se et klip, hvor Robert Dante demonstrerer en bullwhip:

Du skal medbringe din egne piske til Robert Dantes workshops.

Ikke kun pisk

Dan Lei oplyser, at der er plads til cirka 60 deltagere til kongressen, og at man kan risikere både sex og nøgenhed. Lei regner med, at deltagerne bliver en god blanding af øvede og begyndere, sadister og masochister, kvinder og mænd.

Kink Convention 2019 står ikke kun i piskens tegn. Danske Keld P. (nej, det er ikke whiskeysjussen opkaldt efter komikeren Kjeld Petersen) underviser i BDSM og hypnose. Til dagligt arbejder han med hypnose, hvor han hjælper folk med at komme videre i livet, når de er gået i stå. Efter eget udsagn lever han drømmelivet, hvor hans slavinde også er hans sekretær.

Her en oversigt over de forskellige workshops:



Briten SadiStic underviser i brugen af el-tortur: ‘Gennem brugen af positive og negative elektrodepads, der er fastgjort til huden, ledes elektrisk strøm frem og tilbage gennem muskler for at bringe både smertelindring og seksuel stimulering. Helt sikre og meget alsidige, TENS-enheder kan give en bred vifte af seksuel stimulation og leg, fra lavt summende vibrationer til intens smerte.’

Du kan også lære at lege med ild og brændemærkning og med nåle samt hvad der kan ske med bloodchoke, hvor danske Pascal, dørmand og kvælsesex-specialist, fortæller om fordelene ved midlertidigt at blokere for blodtilførslen til hjernen. Især punktet ‘Kvæl din foredragsholder’ virker interessant.