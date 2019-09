Saga og Heidi åbner S/M-skole

Du kan tage diverse tantrakurser, hvor du lærer om lingam og yoni og seksuelle energier og helkropsorgasmer, du kan binde og bindes på kurser i japansk bondage, og nu kan du også oppe dit game i BDSM - for i Randers åbner nu bdsmskolen.dk.

Her deler erfarne dominaer ud af deres store viden om BDSM.

- Vi har i mange år efterhånden talt med, guidet og hjulpet mange forskellige mennesker, som alle har ønsket at komme i gang med BDSM eller er gået i stå i deres udvikling. Vi ser et stort behov for, at BDSM bliver italesat, mere tilgængeligt og letforståeligt for den almindelige dansker, siger 31-årige Saga, der er en af to dominaer bag konceptet.

Hvordan er det lige, man griber det an? Hvordan fortæller man om sine lyster til sin partner, og hvordan kommer man som single videre i dette fantastiske univers. Det er nogle de spørgsmål, som mange BDSM-nysgerrige stiller sig selv, ifølge Heidi og Saga.

De vil også hjælpe helt lavpraktisk: Hvordan og hvorfor sætter man for eksempel nåle i huden, hvad skal man passe på, og hvad skal man egentligt stille op med de nåle, når de sidder der? Hvordan får man en god oplevelse, uden det bliver akavet eller føles unaturligt, hvis ens partner gerne vil eksperimentere med rollespil? Og hvordan er det nu lige, man giver en sprøjte- eller prostataorgasme.

Målet er, ifølge de erfarne dominaer, blandt andet at gøre op med de mange fordomme, der ofte mødes omkring BDSM.

Se også: Kinky sex er ikke spor sygt

Rask

BDSM er den moderne paraply-betegnelse for det, man før kaldte S/M. Det står for Bondage & Disciplin, Dominans & Submission, Sadisme & Masochisme.

- Nogle tror fejlagtigt, at BDSM er for psykiske syge eller endda psykopater, men i virkeligheden er mange BDSM-dyrkere i dybere kontakt med sig selv og kender sig selv væsentligt bedre end den almindelige dansker. Mange studier viser, at BDSM udøvere oplever et mindre stressfyldt liv, siger Saga.

33-årige Heidi, der kalder sig Dark Desire i sit virke som professionel domina, supplerer:

- BDSM handler i høj grad om at blive set af sin partner, at blive hørt, imødekommet og udfordret. Det handler om intimitet og nærvær i forholdet, som gør hverdagen en del sjovere, en del frækkere og en del dybere.

Der er mange teknikker, meget sikkerhed og viden, der ligger bag BDSM. Og det er vigtigt at have kendskab til disse faldgrupper for at få en god og positiv oplevelse med BDSM så man ikke falder i de klassiske huller, som ofte afskrækker eller potentielt kan være skadelige, både fysisk og psykisk, påpeger Saga og Heidi, der - når de arbejder professionelt - også står bag danskdomina.dk.

Se også: Guide: BDSM for begyndere

Individuel

Saga og Heidi vil lære Hr og Fru Danmark det grundlæggende, men også de mere avancerede aspekter af BDSM:

- Det er ikke ‘bare’ at slå med en pisk og iføre sig mørkt tøj. Det lærer vi kursisterne om via foredrag, holdundervisning og individuel undervisning. Det er både for par, grupper, singler, nybegyndere og erfarne, som ønsker dybere forståelse og guides. Kurserne foregår over hele landet, siger Heidi.

Dominaerne har base i Randers, hvor par- og solo-undervisning hovedsageligt vil foregå. Her kan nysgerrige par få undervisning med fokus på netop deres behov.

- Man kan se det lidt som en spiseseddel, hvor man kan gå ind og sammensætte lige nøjagtig den menu, der passer til de individuelle smagsløg. Vi vil tale om lyster, grænser, fantasier, muligheder og begrænsninger. Alt fra det lavpraktiske ‘how to’ til, hvordan man samler op efterfølgende, vil du kunne få svar på via BDSM skolen, forklarer Saga.

Dominaer: Så kinky er kunderne

Samtale

Saga fortæller, hvordan et forløb med et par kan udspille sig:

- Ofte vælger vi at tage en samtale med parret sammen og kommer med helt konkrete råd og vejledning om, hvordan de kan komme videre eller starte op i BDSM. Herefter vil vi dele parret op og lære dem om de emner, som er relevante for deres relation, siger Saga.

- Hvis lysten er til, at der skal piskes, så vil vi typisk lære den submissive om smertehåndtering. Den dominante vil få konkret viden om for eksempel slagteknikker, som matcher den submissives lyst og niveau. Herefter vil vi, hvis parret ønsker det, lave en opfølgende samtale samt praktiske øvelser, som ruster begge parter til at få netop det ud af BDSM, som de ønsker.

Hvis den ene har en begrænsning for den andens lyst, vil dette emne også blive taget op og sammen finder dominaerne og parret en vej, så parret får en positiv tilgang til BDSM med masser af intimitet, nærvær, omsorg og bekræftelse.

Lyst til sort sex? Så gå all in!

Rejse

Ifølge Saga og Heidi er BDSM en rejse, som alle kan tage sammen. En dyb rejse, som gør alle relationer stærkere - hvis det gøres på den rigtige måde, forklarer kvinderne, der påpeger, at BDSM ikke behøver at handle om smerte.

- Vi hører ofte 'BDSM er ikke noget for mig, jeg vil ikke slås med en pisk.’ Dette udsagn er muligvis forbundet med en af de største fordomme om BDSM. At det SKAL gøre ondt, og det SKAL involvere smerte, siger Heidi, og Saga fortsætter:

- Man behøver hverken være masochist eller sadist for at dyrke BDSM. Måske man bare savner, at sex er mere end det planlagte onsdagsknald på fem minutter, at den ene part tager styringen eller bare i det hele taget tager sex, behov og intimitet mere seriøst.

Du kan møde Heidi og Saga på efterårets Erotic World.

Se også: 33-årig kvinde: Føler mig fri når min kæreste dominerer mig