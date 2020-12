Samtykke er også sexet

Analyser af frække noveller peger på, at tydelig samtykke ikke gør dem mindre sexede

Samtykke har været vældigt i vælten de seneste år, hvor især de to bølger af #metoo, samt en ny voldtægtslovgivning, har bragt begrebet helt ind i danskernes soveværelser og de sociale medier.

Samtykke handler grundlæggende om at sikre, at alle involverede parter er med på, hvad der sker op til og under seksuelle handlinger.

Mens swinger- og BDSM-folket altid har haft fokus på samtykke, har andre givet udtryk for, at det at sikre sig samtykke - fra flirt til de enkelte sexaktiviteter - kan spolere den erotiske stemning.

Problemet skulle være, at man ved konstant at fokusere på egen og partnerens (u)lyst og (u)vilje bremser den mere naturlige fremdrift i udfoldelserne.

Sexet eller ej

Nu har amerikanske forskere undersøgt, om vi synes, at samtykke er sexet eller ej.

Det har de så ikke gjort ved at spørge en masse mennesker direkte. De går en anden vej, som indirekte afslører vores mere ubevidste tanker om samtykke.

Undersøgelsen ‘Is consent sexy? Comparing evaluations of written erotica based on verbal sexual consent’ består af to delstudier, hvor formålet er at belyse følgende:

Synes folk, at erotiske scenarier, hvor der deles eksplicit verbalt samtykke, er mere eller mindre sexede end scenarier, hvor samtykke kun er implicit?

Fire noveller

I det første studie deltog 402 mænd og kvinder i alderen 18-87. Den ene halvdel læste uddrag af fire erotiske noveller, hvor karaktererne dyrkede implicit og non-verbal samtykkesex. Den anden halvdel læste redigerede versioner af samme noveller, hvor personerne så havde sex med eksplicit og verbal samtykke.

Deltagerne skulle blandt andet bedømme, hvor frække novellerne var, og hvor meget de havde lyst til at læse mere.

Analyserne viste, at der overordnet set ikke var de store forskelle på, hvad deltagerne syntes om novellerne i de forskellige samtykkeversioner.

Dog kunne forskerne spore en tendens til, at de redigerede tekststykker med eksplicit samtykke blev bedømt bedre på tre områder:

‘Jeg synes denne historie er sexet’, ‘hvis jeg fik mulighed, vil jeg gerne læse mere af denne historie’, ‘jeg synes denne historie er tillokkende.’

Strømlinede

I delstudie 2 deltog 449 mænd og kvinder mellem 18 og 75. De nye erotiske historier var i denne ombæring mere strømlinede i forhold til længde, fortællervinkel og saftighed.

Dette for at sikre, at bedømmelserne ikke var afhængige af deltagernes egne lyster eller af tilfældigheder.

I lighed med det første studie var manden i novellerne den initiativtagende part, mens kvinden var den modtagende.

Bedømmelserne af novellerne i studie 2 var over en bred kam mere positive. Og der var ingen forskel på, hvad deltagerne syntes om dem i forhold til implicit og eksplicit samtykke.

Det kan vi lære

Forskerne konkluderer, at deres studie viser, at inklusion af verbal eksplicit samtykke ikke gør historierne mindre sexede, på trods af antagelsen om at den type forhandlinger er uorganiske, disruptive og usexede.

Hvilket betyder:

Hvis vi oftere ser og læser erotiske fortællinger, hvor samtykke er sexet, vil de kunne skabe et seksuelt script, hvor det netop føles trygt og sexet. Hvilket så vil føre til en god cirkel af samtykkesex.

