Sandheden om vibratorer til behandling af hysteri er fake news

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan bliver kvinder vibrator-junkies --

Måske har du set filmen ‘Hysteria’, der handler om, hvordan læger i slutningen af 1800-tallet udviklede og anvedte eldrevne vibrator til at behandle kvinder for hysteri - ved at give dem orgasmer med vibratorerne.

Den film byggede primært på bogen ‘The Technology of Orgasm: 'Hysteria', the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction’ af Rachel Maines. I 2001 vakte bogen behørig opsigt i og uden for forskerkredse for sætte fokus på, hvordan synet på kvinders seksualitet har været gennem tiden, og især i vibrator-tilfældet under den stramme seksualmoral i Victoriatidens England.

Maines’ bog, der tilsyneladende er funderet på grundig research, fortæller, hvordan vibratoren blev anvendt af læger på kvinder, som havde fået diagnosen hysteri. Massagen af de ydre dele af vagina, især klitoris, der resulterede i hysteriske kramper eller det, vi i dag kalder orgasmer, var ifølge bogen en fast behandlingsform integreret i datidens medicin.

Se også: Konservative lider mest ved orgasmehysteri

Ydermere fremgår det af bogen, at lægerne begyndte at anvende vibratorer, fordi det var mere effektivt end at gøre det med hånden. Så lægerne således kunne behandle flere patienter - og måske ikke overanstrenge muskler og scener i armen.

Maine hævder også, at disse læger ikke betragtede behandlingen som noget seksuelt, idet vibratoren ikke blev anvendt indvortes, der var angiveligt ingen vaginal penetration. Og netop fordi den ikke var seksuel i sin karakter, blev det en standardbehandling.

Siden bogens publikation har det syn på vibratoren og victoriatidens medicin været taget for gode varer.

Se også: Sådan blev dildoen et feministisk værktøj

Ingen beviser

Men nu gør et nyt studie op med det. To forskere, Hallie Lieberman og Eric Schatzberg, gennemgår Rachel Maines’ kilder og kommer frem til et ganske anden konklusion:

‘Vi fandt ingen beviser i disse kilder for, at læger nogensinde brugte el-vibratorer til at fremkalde orgasme hos kvindelige patienter som et led i en behandling.’

Ifølge de to forskere har Maines’ enten misforstået eller decideret forvansket kilderne.

Den slags gør nas, og flere forskere har da allerede været ude med meldinger, som gør op med Rachel Maines’ bog. Fx har Christopher Ryan, der brugte Maines’ research i sin bog ‘Sex at Dawn,’ kommet med en undskyldning til til sine læsere. Og han håber på, at forlæggeren vil ændre på bogen i næste oplag.

Hallie Lieberman og Eric Schatzberg kan med andre ord slet ikke finde kilder, der indikerer, at vibratorer har været brugt af læger, hverken som genital massage eller til at give kvinderne hurtigere orgasmer. Og i det omfang det alligevel kunne være sket, blev det helt sikkert set som noget seksuelt.

Alt i alt er det endnu en huskekage om, at hvor let (falske) myter dannes, både i forskning og i medier. Bogen ‘The Technology of Orgasm’ har siden 2001 været citeret vidt og bredt og endda dannet baggrund for Hollywood-filmen ‘Hysteria.’ Det kobles også med det, man i videnskabelige kredse kalder replikationskrisen, hvor forskningsresultater ofte viser ikke at kunne reproduceres af andre forskere, hvilket skaber tvivl om den originale forsknings validitet.

Hvem sagde fake news?

Vibratorjunkies

Blandt håndværkere taler man om 'hvide fingre' som følge af langvarig brug af vibrerende værktøj. Blodkar i fingrene beskadiges, og fingrene kan blive følelsesløse.

Måske kan nogenlunde det samme ske som følge af overdreven brug af vibrator - her er det blot kønsdelene, primært klitoris, der bliver følelsesløse.

I populærmytologien kaldes det 'dead vagina,' men et studie peger på, at mindre end en procent af kvinder har oplevet nedsat følsomhed i vagina et døgn efter brug af vibrator. Så det er i værste fald kun midlertidig følelsesløshed.

Ikke desto mindre kan nogle kvinder godt føle sig afhængige af yndlingsvibratoren, fordi de er så effektive og kan noget, som ingen partner nogensinde vil kunne uanset tunge-, finger- og penisfærdigheder.

Vi er jo grundlæggende lidt dovne, så man går instinktivt efter den mest effektive metode til at komme i mål.

Se også: Danskere: Sådan onanerer vi

Pause

Er du som kvinde bekymret over eventuel afhængighed eller død vagina syndrom, er der en enkel løsning, ifølge den danske sexolog og orgasmeekspert Katrine Berling, som underviser kvinder i kunsten at komme:

- Der er rigtig mange kvinder, som kommer til mig, fordi de kun kan få en orgasme, hvis de bruger en vibrator. Det kan være både små og store vibratorer, Kvinderne føler sig ofte fastlåste i et mønster, fordi de altid gør det samme, og fordi de kun kan komme med vibratoren. Det kan være en meget frustrerende fornemmelse.

- Mit første råd er altid: Vibratorpause. Og så arbejder vi med, at de skal lære deres egen krop at kende, lære at kunne tage imod og nyde mere. Der kan være meget frustration forbundet med at lægge vibratoren på hylden. Dels fordi det nu kommer til at tage længere tid, dels fordi det ofte vil fornemmes anderledes, siger Berling:

- Det er, som om der er noget, der skal afprogrammeres og indprogrammeres på ny. Men hvis man virkelig er interesseret i at lære noget nyt, kan alle lære det.

Ifølge sexologen betyder det ikke, at disse kvinder aldrig må bruge deres vibrator igen:

- Men først skal de lære at mestre orgasmen uden vibratoren. Det handler nemlig om at få et mere varieret sexliv både med sig selv og sin partner, så kvinden har et valg. 'Ønsker jeg at bruge min vibrator i dag eller ej.' Det er nemlig her friheden ligger.