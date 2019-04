Sanna: - Porno er både mit job og min hobby

Hun er begavet og højtuddannet, men ligner en sexdukke, hun elsker hård, ja, ekstrem sex, og hun performer både på de sociale medier, i almindelige pornoproduktioner og har nu også et site i eget navn.

Svenske Sanna Rough er på alle måder en pornostjerne til tiden.

Vi har talt med Rough, der også drømmer om europæisk berømmelse.

Den ekstra storbarmede model, der med jævne mellemrum tager turen over sundet for at indspille nye sexscener sammen med både danske mænd og kvinder, er oprindelig uddannet indenfor kognitiv neurovidenskab. Hvor man anvender neuropsykologiske tests til at vurdere de følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kognitive følgevirkninger efter fx en hjerneskade.

- For tiden benytter jeg mig ikke af min uddannelse, men satser i stedet på min pornokarriere. Her har jeg mulighed for at kombinere hobby og interesse med at arbejde med sex foran kameraet. Og seneste skud på stammen er mit helt eget site, hvor jeg vil være mere privat og fræk end nogensinde tidligere, siger den skånske sexbombe, der erkender, at hendes store sexlyst driver værket.

Men der er mere på spil:

- For mig handler porno også om at udfordre mig selv. At jeg hele tiden gerne skal prøve nye grænser af i forbindelse med de scener og film, jeg medvirker i. Herudover tænder det mig ekstra, at der er kamera på.

Biseksuel

Sanna, også kendt som frøken Rough, som i dag er i slutningen af 20’erne, er desuden biseksuel, hvilket gør det muligt for hende at sige ja til mere eller mindre alle typer af hardcore sexscener med både mænd og kvinder.

- Jeg er den pige, jeg nu engang er, og jeg står inde for de ting, jeg laver foran kameraet. Og det kan jeg så gøre ekstra meget på eget site. Blot det, at jeg på egen hånd, når lysten kommer over mig, kan producere egne små hjemmevideoer og lægge dem op på sitet, gør, at jeg nu kan komme endnu tættere på mine fans. Lige som de samtidig nu også kan komme endnu tættere på mig.

Hardcore

For kendere af skandinavisk porno gennem de seneste årtier minder Rough lidt om en næsten lige så hardcore pornoatlet fra hinsidan, nemlig Ingrid Sweede. I forbindelse med en række liveshows under en sexmesse i København gav hun sig selv så meget hånd bagi, at både pressen og publikum var ved at falde bagover af….ja, lige dele fascination og seksuel begejstring. Det sextrick, der kræver en ret smidig krop, har Sanna Rough også på repertoiret.

Hun har også deltaget i et større gangbang i København, afholdt i en swingerklub, hvor alle de mandlige deltagere var iført grisemasker. En hardcore scene, der efterfølgende da også meget passende blev døbt ‘Grise-gangbang'.

- Jeg kan helt generelt godt lide det hårdt og kontant - og så er jeg samtidig til pænt veludstyrede mænd. 20 centimeter eller mere er ret meget min kop te. siger Sanna, der arbejder på at slå igennem på europæisk plan.

Et skridt på den vej er hendes kommende stunt. Sanna Rough giver nemlig en ganske almindelig dansk mand eller kvinde chancen for at medvirke i en kommende pornofilm. En konkurrence man helt automatisk deltager i, hvis man bliver medlem af hendes site.

Rough lover at tage ekstra godt imod ham eller hende, der vinder et shoot mellem brysterne og læberne på pigen fra Skåne, der næsten altid er med på den værste, når pornolyset først er sat og kameraerne snurrer.

- Jeg er mig selv og kan rigtig godt lide at gå mine egne veje - og sådan vil det også være fremover, når det kommer til min pornokarriere.

Ny tid

Pornobranchen, herhjemme og i udlandet, er under stadig omvæltning som følge af gratissidernes massive popularitet. En af konsekvenserne er, at stadig flere modeller i stigende grad satser på eget navn og fravælger etablerede produktionsselskaber, som har færre og færre midler.

De er massivt til stede på sociale medier som især twitter og tildels instagram, hvor de opbygger en fansbase og gør reklame for eget site eller egen side på et sted som onlyfans.com eller clipsforsale.com. Her sælger de så fotos og hjemmevideoer direkte til fans, som også kan lave særbestillinger hos favoritmodellerne.

Et eksempel på dette er britiske Bethany Spiby, som angiveligt tjener en million om året på sin onlyfans.com-profil. Godt hjulpet på vej af deltagelse i diverse britiske dokusoaps har hun opbygget en stor base følgere på fx twitter, hvoraf nogle så falder for fristelserne og køber abonnement på betalingstjenesten.

Bethany Spiby begyndte for mindre end to år siden, hvor hun blandt andet fik sin mor til at tage nogle af de frække fotos. Og nu hyrer hun selv fotografer, når det da ikke drejer sig om selfies. For en stor del af værdien er nemlig den direkte kontakt mellem modellen og de fans, der får et tilsyneladende uredigeret indblik i pigens frække univers.