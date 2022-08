49-årige Anna og sexpartneren Kim er helt okay med, at andre kigger på

Ekstra Bladet

To mennesker på en strand, to hjerter i brand ...

Eller sådan så det i hvert fald ud oplevet på afstand. Intet underligt ved det.

Og den spontane picnic med udsigt til Aarhus' skyline havde da også et skær af romantik over sig. Men det var nu primært for at dyrke sex i sandet og vandet - under den bagende, danske sommersol - at parret var taget på tur.