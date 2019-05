Se hvem der lever sine trekantsfantasier ud

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Fordele og ulemper ved trekanten --

Fantasien om sex med to andre personer samtidig er en af de mest udbredte på tværs af køn og seksualitet.

Ofte, men ikke altid, er man selv centrum i de erotiske udskejelser. Den heteroseksuelle mand drømmer mest om to kvinder, der ikke kan få nok at ham og hinanden, mens den heteroeksuelle kvinde gerne er centrum for to mænds buldrende begær, hvis hun ikke hygger sig med tanken om lidt pigesex oveni det mere pikkede samleje.

Det fremgår af allehånde undersøgelser og fx af afstemninger her på siden:

Men ét er fantasi, noget andet er kødelig virkelighed. Hvem lever de våde drømme ud?

Det kan man få en fingerpeg om i bogen ‘Tell Me What You Want’. Den amerikanske sexforsker Justin Lehmiller interviewede mere 4000 mænd og kvinder om deres fantasier til det meget omtalte værk, der udkom sidste år.

Heteroseksuelle kvinder er dem, som har mindst sandsynlighed for at leve fantasien om sex med flere på én gang ud. Kun otte procent har taget skridtet og deltaget i en sexsceance med to eller flere personer.

Her er de heteroseksuelle mænd mere eventyrlystne, idet 15 procent har hygget sig seksuelt med mindst to andre.

Bi- og homoskeuselle kvinder følger lige efter med 16 procent, mens de ikke-heteroseksuelle mænd ikke er så bange for prøve fantasien af. Hver fjerde bi- og homoseksuelle mand har haft trekanter eller gruppesex.

Desuden viste det sig, at mænd, uanset seksuel observans, rapporterede om de bedste oplevelser. Trekanten levede op til eller var bedre end fantasien for flere mænd end kvinder. Heterokvinder havde de dårligst oplevelser.

Ifølge Lehmiller kan det måske skyldes, at kvinderne ikke prøver den ønskede konstellation. De fleste mænd vil helst have kvinde-kvinde-mand, mens kvinder i højere grad hælder til mand-mand-kvinde - og da mange mænds homofobi holder dem fra den mandetunge trekant, kan det betyde, at det således bliver mandens præference, der gør sig gældende.

Sådan er vores frække fantasier

Ældre

Lehmiller fortæller, at en af de ting, der overraskede ham i de to års arbejde med bogen, var, at man tilsyneladende får flere og mere uartige fantasier med alderen. De unges fantasier var mere centreret omkring lidenskab og romantik, men ældres var kinky med trekanter og gruppesex på plakaten.

Han tror, at det kan skyldes, at vores psykologiske behov ændrer sig med alderen, hvilket så afspejler sig i vores fantasier, som er designet til at møde disse behov. Fx når man er ung og måske lidt usikker, drejer fantasier sig om at blive bekræftet, og når vi er ældre og er i fast stabilt forhold, bliver fantasifokus mere på at bryde seksuelle rutiner og uopfyldte behov for det nye og spændende.

Har man ofte sexfansier om trekanter og gruppesex, har man sandsynligvis en stort behov for at føle sig seksuelt kompetent og seksuelt uimodståelig, ifølge Lehmiller. Han oplyser, at 89 procent på et eller andet tidspunkt har fantaseret om sex med flere.

For Lehmiller giver det god mening, idet disse personer ofte fantaserer om at være i centrum af sexen, ligesom de netop også tilfredsstiller flere personer på en gang, så de ligeledes får bekræftet deres seksuelle kunnen.