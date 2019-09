Se Keld give hypnose-orgasme

Keld ligner en moden blanding af en rocker og en amerikansk country-hippie. Men Keld handler hverken med stoffer eller spiller banjo i Alabama. Han hypnotiserer kvinder til orgasme. I Brøndby Strand.

Den 49-årige Keld kommer i både swinger- og BDSM-miljøet og har derfra en stor viden om sexlyst og sexadfærd, som han bruger i sin hypnose, der ofte har terapeutisk karakter.

Keld Petersen skelner skarpt mellem erotisk oplevelses-hypnose og terapi.

- Det er ikke noget, der blandes. I en erotisk hypnose handler det reelt om nydelse, sjov og fantasier. I en ‘optimér dit sexliv’-hypnose eller anden terapeutisk hypnose er det andre hypnotiske teknikker, der er i brug.

Tre år

Keld begyndte at arbejde med hypnose for tre år siden, hvor han koncentrerede sig om at hjælpe folk med angst, rygestop og depression, Og siden han fandt ud af, hvordan hypnosen kunne bruges i eget soveværelse, har han det seneste års tid tilbudt erotisk hypnose, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg opdagede for eksempel, at jeg kunne fortælle, hvornår og hvor mange og hvor kraftige orgasmer hun skulle have. Bare med mine ord, vel at mærke, siger Keld, der ser frem til at hypnotisere en masse gæster på den kommende Erotic World-messe i Valby Hallen 4. til 6. oktober.

- Folk skal opleve det på egen krop. Det kan både være en sjov lille oplevelse som en arm, der sidder fast. Eller det kan være en hypno-orgasme. Erotikken er selvfølgelig ekstra spændende, fortæller Keld, der mener, at han kan hypnotisere stort set alle, der gerne vil hypnotiseres.

Etik

Det kunne jo lyde lidt som at være meget liderlig, hvor man netop kun er optaget af én ting, men Keld sammenligner det hellere med at leve sig helt ind i en god film, hvor man er totalt opslugt.

- Det lyder, som om der er basis for overgreb?

- For det første følger jeg de etiske regler for hypnose, så jeg ville aldrig få folk til at gøre noget, de ikke selv vil, siger hypnotisøren fra Brøndby Strand.

- Mange har den opfattelse, at man er helt væk i hypnose. Det er man ikke i erotisk hypnose - man kan høre alt, hvad der sker omkring en, og forholde sig til de ting, der sker.

- Jeg starter altid med at aftale, hvad der skal ske. Som noget af det første installerer jeg et safeword, som underbevidstheden tager fat i, hvis der skulle ske noget, som går over grænsen. Samtidig sørger jeg også for, at hvis en instruktion går over grænsen, så virker den bare ikke, siger Keld, der også holder kurser for folk, der selv vil lære at hypnotisere erotisk.

Udstillet

- Har du ingen betænkeligheder ved at lave scene-hypnose, hvor folk bagefter kan føle sig udstillede og fortumlede?

- Som udgangspunkt er det ikke noget, jeg er bekymret for. Det er sådan, at vi, selv om vi er i hypnose, stadig er opmærksomme på, hvad der sker omkring os, og hvad vi gør. Det er derfor en mulighed for en person bare at undlade at følge en instruks, hvis det strider imod den person at handle sådan.

- Screener du folk, så psykisk sårbare ikke får for voldsom en oplevelse?

- I forhold til show spørger jeg, inden jeg går i gang, om de har nogen fysiske eller psykiske udfordringer. Og så laver jeg selvfølgelig en vurdering af personen, når de kommer op. Det, der laves på scenen, er ikke voldsomt eller intenst, og min erfaring er, at langt de fleste psykisk sårbare personer godt selv er klar over deres grænser, og hvad de kan klare på en given dag.

- I forhold til oplevelser og/eller behandling starter vi altid med en dybdegående samtale, som afdækker de relevante faktorer i forhold til det, vi skal arbejde med, siger Keld Petersen.

Par

Keld har også par blandt sine klienter:

- Så kan jeg give dem en sjov weekend, hvor jeg for eksempel sørger for, at fyren bare skal tælle til tre, så får kæresten orgasme.

Det er dog ikke kun sjov og ballade. Erotisk hypnose kan også bruges terapeutisk.

- Jeg har oplevet kvinder, der ikke har kunnet opnå orgasme eller ikke har været i stand til at danne lubrikation. Mænd, der har haft erektionsproblemer eller har haft enten for tidlig eller for sen sædafgang. Her går jeg ind og ophæver nogle blokeringer, der ligger i underbevidstheden, fortæller Keld, som har haft cirka 1500 mænd og kvinder i hypnose.

