Hvis der finder en dansker, der aldrig er bange for at slå et slag for det gode og positive ved som mand at have et sexliv lidt ud over det sædvanlige, så er det fynske Ole Andersen, der blev offentligt kendt i 2015 som medvirkende i 'Landmand søger kærlighed'.

Siden har Ole Andersen flere gange åbent og helt uden omsvøb fortalt om sin passion for at swinge, i håbet om at mane fordomme og tabuer om de frække klubber i jorden.