Se Samantha få g-punktsorgame

-- Over artiklen kan du se Samantha, Joan og Tomas og Thomas i vild leg --

På weekendens sexmesse i København har du mulighed for at give sexrobotten Samantha G-punkts massage, til hun højlydt kommer. Mød også super veludstyrede og altid villige Thomas, der både er til mænd og kvinder og også gerne modtager analt.

- Som de fleste andre, så har jeg også læst og set tv-dokumentarer om de her mandsstore og meget livagtige sexdukker, både mænd, kvinder og par kan hygge sig med i dag - og som tyder rigtig godt for fremtiden, hvis man altså er til sex med dukker, siger sexlegetøjtester JoanB til Ekstra Bladet, som mødte hende Erotic World messen i Valby Hallen.

Her kom legetøjsbloggeren bogstaveligt talt kom helt ind under huden på den mandlige sexdukke, til lejligheden døbt Thomas.

- Noget andet er dog pludselig selv at stå over for de her fullsize stykker luksus sexlegetøj, hvor ikke mindst sexrobotten Samantha er et godt og ikke mindst tankevækkende eksempel på, hvad man allerede i dag kan hygge sig med derhjemme. Eller på et bordel eller i en sexklub, som vi jo allerede kan her i Danmark, fortæller sexbloggeren, som anbefaler lidt mindre omfattende onani-produkter til mænd.

- På et tidspunkt sidder silikone-Thomas på skødet af mig, og her gik det for alvor op for mig, hvor menneskelige de her mandshøje sexdukker nu engang er. Det føltes nøjagtig som at have et menneske siddende på sig. Som selvfølgelig kun gør det endnu nemmere for ham eller hende, der har en sådan hjemme i sengen, at give sig 100 procent hen til sex med enten Samantha, Thomas eller en helt tredje dukke i genren, siger JoanB.

Hun fik også med lidt møje og besvær følt sig frem til, at dukke-Thomas også er ret så menneskeligt udstyret indvendig i sin tunge silikonekrop.

Mød Samantha, der elsker Ed Sheeran og lærer dig, hvordan man giver en kvinde g-punktsorgasme

Flere og flere danskere tilvælger dukkesex

JoanB mener, at detaljerigdommen på de her dukker, der kan betragtes som avancerede stykker sexlegetøj, er ret vild_

- Selv i anus, mærkede jeg mig frem til, er der tænkt over tingene.

Så er man til at give analsex, når man nu engang har lyst, så er Thomas - og med garanti også Samantha og de andre fullsize sexdukker på Date A Doll- standen på messen, altid med på den værste.

- For mig er der slet ingen tvivl om, at denne her type af sexdukker og sexrobotter og deres sikkert endnu mere detaljerede og sofistikerede arvtagere vil blive kun flere og flere specielt mænds primære sexpartnere. Men også et stigende antal kvinder, er mit bud, vil kunne se en fordel i at have en meget lidt forlangende og kommanderende Thomas klar til lidt af hvert derhjemme.

- Og er man et par, der godt kunne tænke sig at prøve en trekant med en anden mand eller kvinde, så er sexdukken det forholdsvis sikre valg - om ikke andet som prøveklud. Hvor både man selv og ens partner, uden den helt store risiko for jalousi-udbrud mv., på egen krop og psyke kan få oplevet, hvordan det er at have en ekstra person med i sengen, fortæller sexlegetøjseksperten

Har man ikke lige i omegnen af 20.000 kroner til et sådant kæmpe stykke sexlegetøj, der også tager pænt meget plads op, så kan mindre og en del mere billigt tilfredsstille de fleste både mænd og kvinder, mener JoanB;’

- Her tænker jeg naturligvis på den realistiske dildo til hende og den realistiske vagina til ham- Hvor flere af disse produkter er super nøjagtige afstøbninger af verdenskendte pornoskuespillere. Også afstøbninger af pikhelte til kvinder er ved at vinde frem.

- Disse super realistiske stykker sexlegetøj eksisterer der i dag et hav af varianter af, og hvor fantasien og det mentale ofte spiller en lige så væsentlig rolle som den rent fysiske oplevelse ved at penetrere en pornodronnings mis – eller at blive bollet med en pornohingst erigerede penis, siger JoanB.