Seks ting du ikke må gå glip af på ny fræk festival

Over tre dage i begyndelsen af august vil et par hundrede BDSM-nysgerrige mødes til xplore-festivalen på Refshaleøen i København.

Her kan de deltage i flere end 40 forskellige workshops og performances, som har fokus på sex, kærlighed, relationer, tantra og, nåja, BDSM.

Xplore er ikke en sexmesse, de er ejheller en udvidet sexklub, det er en festival, der ser sex som en kunstform, hvor der er plads til allehånde fantasier, lyster, seksuelle identiteter. Det handler om seksuel diversitet. Og det kan man forvisse sig om ved at tjekke det omfattende program ud.

Xplore, der har kørt i flere lande i en del år, bliver for anden gang holdt i København. Sidste år blev den udsolgt.

Sjov leg

BDSM kan virke en alvorligt, mørks endda (selv-)højtideligt, men det vil Dunbear og Elisa fra Kinky Salon Copenhagen gerne gøre op med. I en workshop udforsker de den modsatte side af BDSM: Humor, legesyge, letsind.

Gennem øvelser og debat undersøger de, hvordan man skaber en legesyg atmosfære.

Forvent glimmer og udklædning, latter og pjat.

#Metoo og sort sex

Hvordan forhandler man samtykke i røven på hele #metoo-bølgen? Her kan man lære rigtigt meget af BDSM-scenen. Det mener Steen Schapiro, filmklipper og - instruktør og medstifter af Seksualpolitisk Forum. For når man leger med dominans eller har sex med flere partnere, kræver det stort fokus og etik for at undgå overgreb. Og det kan læres i Schapiros workshop Kink Negotiation, hvor samtykke og grænser udforskes og defineres. Ting som også kan bruges i hverdagen.

Forvent kontrol og tab af kontrol, ærlighed og grænsesætning.

Schapiro leder også en anden workshop, som har fokus på shamanistiske ritualer i BDSM.

Flydende forhold

Buster Radvik og Rachel Richards fra EmbodiedIntimacy.com inviterer til en workshop, hvor deltagerne kan lære at begå sig i flydende forhold, et sted mellem monogamiens normer og de polyamorøse idealer.

Hvordan kan man navigere i det åbne rum, hvor lyster og kærlighedsbehov kan integreres udover det traditionelle forhold - fra vellykkede trekanter til længerevarende relationer.

Forvent åbenhed.

Kommunikation

Danske Theresa Johanne Kirkeby er sexolog med et ideal om at bryde tabuer og begrænser i forhold til sex og intimitet.

I workshoppen Intimate Communication vil hjælpe deltagerne med at dele deres mest intime hemmeligheder med fremmede. Ingen dømmer, ingen afbryder. Det handler turde åbne sig og sætte ord på, at dele og at modtage, at acceptere sig selv og hinanden som vi er.

For dig, der ikke gider mere small talk og istedet for vil møde nye mennesker i ærlige samtaler om sex og følelser.

Forvent kommunikation.

Jomfruelighed

De fleste husker deres første gang som akavet fumlen og eksistentiel tvivl, men det er aldrig for sent at få en fantastisk sexdebut. Det er udgangspunktet for Virginity-workshoppen, hvor man kan miste sin mødom med glæde og fest.

Performere og dansere Anna Nat og Line Bangsbo vil hjælpe dig med gennemspille en hvilken som helst sårbar førstegangsoplevelse, men denne gang sammen andre og på den ønskede måde.

Det kan også være en mødom, du endnu ikke har mistet: ‘Bring the virginity you want to let go of and we will take it from you. All virgins are welcome here.’

Forvent kondomer og glidecreme.

Zen-spanking

Danser og koreograf Felix Ruckert tager den med på en rejse, hvor meditation møder spanking.

Ved hjælp af åndedræts- og spankingteknikker skabes en dynamisk samhørighed mellem partnere. Spanking er intellektuel stimulerende og kan afstedkomme ophidselse og intense følelser, hedder det i programmet.

Forvent glæde og smæk.

Så udbredt er sort sex

Lidt bindeleg og blindfold her, en smule smæk og dominas der - næsten hver anden deltager i et stort videnskabeligt studie fra Belgien har leget med en eller anden form for BDSM i deres sexliv – og yderligere hver femte har fantaseret om det.

26 procent erkender interesse i BDSM, mens blot 7,6 procent erklærer sig som deciderede BDSM’ere:



Den ældste aldersgruppe (48-65) var den mindst BDSM-interesserede og -erfarne - hvilket på den ene side kan virke overraskende, idet de har haft flere år til at udforske seksualitet, men det kan på den anden side forholde sig således, at der har været større skam og tabu omkring sort sex i deres generation.

Desuden peger tallene på, at de fleste personer, der erklærer sig interesserede i BDSM, fandt ud af, at de havde disse lyster, før de blev 25.

Michael Loua, sexologisk rådgiver, siger, det der BDSM er ret besværligt:

- Det kræver tålmodighed og tillid at opbygge en BDSM-relation, det kræver tid og lokaliteter til at iscenesætte de ofte rituelle sceancer, og det kræver håndelag, for der er risici forbundet med BDSM, særligt de mere voldsomme former.

- Denne simple praktikalitet kan forklare, at mens mange har interesser og har prøvet BDSM en enkelt gang eller to, så er andelen af de vedholdende langt mindre.