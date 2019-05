Seks tricks til manden: De ændrer din onani for altid

Nu har du selvfølgelig givet den ekstra gas hele måneden, fordi du har fejret, at maj er International Masturbation Month. Måske har du endda været solidarisk med kvinderne og deltaget i onani-challenge på Instagram ved at sympati-file løs hver dag.

Så nu er du ved at være godt træt af din egen onani-MO, din sædvanlige teknik og tilgang hænger dig ud af halsen, og du mærker tendenserne til både golf- og tennisarm og seneskedehindebetændelse.

Men frygt ej, vi har fundet seks nye tricks, der kan booste din autoerotik og gøre resten af årets solostunder til mastubatoriske højdepunkter i dit liv. Okay så, mindre kan også gøre det.

Skift hånd

Plejer du at bruge højre hånd som den primære til at stimulere din diller, mens du bruger venstre til at holde boller eller finde porno, så prøv at bytte om. Det vil føles lige så nyt og fremmedartet som at børste tænder eller tørre røv med den ‘forkerte’ hånd.

Du vil næsten kunne bilde dig ind, at det er en helt andens hånd, der er i gang med din penis: Vinklen, trykket, endda tempoet vil være anderledes, og fordi det er en tilvænningsproces, vil det hele vare lidt længere. Og det er jo rart i disse ellers så målrettede tider. Eller måske vil du overraske dig selv med den nye følelse og komme med det samme. Og det er jo også rart.

Sexeksperter giver deres tips til bedre onani

Glidecreme

Plejer du at køre forhuden frem og tilbage tørt, vil du opdage helt nye sansninger, hvis du bruger glidecreme. Det vil føles langt blødere og, nåja, glidende.

Er du omvendt en af dem, der altid har cremet op til onanien, så prøv den tørt i stedet. Det kan dog være sværere, hvis du er omskåret - det kræver, du lægger teknikken lidt om, så du ikke får slidsår.

Legetøj

Sexlegetøj er absolut ikke længere kun noget for kvinder. Markedet for masturbatorer og onanirør, med og uden vibrator, er vokset betragteligt de senere år.

De giver alle, uanset type og prisklasse, en helt anden onani-oplevelse. Det føles helt, helt anderledes end både din og din kærestes hånd og din kærestes kropsåbninger.

Det nemmeste og billigste er for eksempel et Tenga æg eller en lille pocket pussy, der er et silikonerør, hvor du selv bestemmer tempo og tryk. Er du mere modig og vil prøve håndfri onani, så du har hænderne fri til andet (læs: søge porno), så afprøv Pulse, der stimulerer undersiden af glans med særlige vibrationer eller Tenga Flip Zero med vibrator, der af flere legetøjstestere er kåret som den bedste.

Du er selv ude om det, hvis du ikke husker rigelige mængder creme, når du bruger sexlegetøj. Og helst vandbaseret, så du ikke risikerer at ødelægge det.

Forskerchok: Kvinder kommer hurtigere under onani…

Numse

Anus er også følsom på en mand, som endda er udstyret med prostata, der stimuleres via røven. Så med mindre, du er virkelig stram omkring analleg, så burde du eksperimentere lidt med stimuli i numsen.

På bonussiden betyder dine egne anale eksperimenter, at du vil være bedre i stand til at forstå, hvordan din partner har det, når du prøver at jage dit voldsomme mandslem op i hendes anus. Ligesom du også vil kunne guide hende, når hun får lov til at lege med din røv.

Og prøv at inddrage andre kropsdele og områder end bare din pik og anus. Mellemkødet - der både er følsomt over for kærtegn og tryk, balderne, nosserne, brystvorterne. Gå på opdagelse på din egen krop, også selvom det føles lidt fjollet eller feminint.

Edging

Hvis du er, som mænd er flest, går du lige efter målet, også når du onanerer: Pikken i hånden, porno på skærmen, og fem minutter efter er det hele overstået.

Tag i stedet en lang omvej, hvor du kører dig selv helt til grænsen og stopper lige før, du kommer. Mange gange. Du vil opdage, at du kan blive mere og mere liderlig, at du får større indsigt i dine egen krops signaler i forhold til orgasmen og dermed bedre kontrol over din udløsning,

Denne kontrol, som edging lærer dig, kan du tage med over i dit partnerorienterede sexliv.

Porno

Her kommer så den mest fundamentale og potentielt angstprovokerende ændring i dit onaniliv, siden du opdagede de masturbatoriske glæder: Læg pornoen fra dig.

Og før du går i chok eller himler op over, at Ekstra Bladet nu også er inficereret af pornofjendsk nazifeminisme - eller du får abstinenser på forskud, så hør lige her:

Der er intet galt i porno, der er intet galt i meget porno. Det kan bare blive lidt ensporet, endda dovent, med det konstante bombardement af visuel stimulation.

Der er en værdi i at gå på opdagelse i din egen (syge) fantasi. Der får du det præcis, som du vil have det, og du skal ikke frygte, at nogen outer din indre pornohistorik.

Har du altid brugt porno, vil det i begyndelsen føles lidt uvant og svært at koncentrere sig om. Men fat mod, snart vil du opdage din indre spillefilmsforfatter, som også gør dig til instruktør og stjerne i fabulerende fortællinger om storbarmede blondiner, der kaster med dværge/uddeler blowjobs/lægger røv til hvad som helst - eller blot snapshots af hende bagerjomfruens smil/bryster/røv/kager.

Således oplyst, velkommen til resten af dit onani-liv: Klar, parat, onanér!