Seksuelt nysgerrig kvinde søges

Frihed eller forhold: Et stigende antal danske singler ønsker sig en fast partner i dobbeltsengen, men også en vis frihed i parforholdet. 37-årige Thomas Nielsen drømmer om at finde den helt rigtige, hvor seksualiteten matcher, men hvor man ikke nødvendigvis behøver at bo sammen

Lige så umuligt det er at blæse og have mel i munden på samme tid, lige så svært er det at være i et fast forhold og bevare sin fulde frihed.

Men mindre kan også gøre det for den 37-årige single Thomas Nielsen, der håber, han på et tidspunkt render på den helt rigtige kvinde, der forholdsmæssigt vil det samme som han selv, og hvor det seksuelle også matcher.