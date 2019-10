Sex-eksperten guider: - Det er pissegodt som kvinde

Ekstra Bladets frække klummeskribent Stina Maria giver sit bud på, hvad par kan gøre for at opgradere deres sexliv

Ekstra Bladet var med sexpert Stina Maria ude i Valbyhallen for at udforske det seksuelle univers, som sexmessen Erotic World har at byde på.

Der er især en ting, som Stina Maria, synes, at alle parrene derude burde anskaffe sig. Og det er en sexgynge.

- Hvis man har et eller andet sted, man kan hænge den op, så synes jeg man skal gøre det, fortæller Stina Maria.

Sygeplejersken på massageklinik: 'Hun kæmpede for at give mig orgasme'

For dem der ikke finder det særlig Feng Shui at have en sexgynge dinglende fra loftet, har eksperten også nogle andre forslag.

- Det er også ret fedt bare at krydre sex op med helt almindelige dildoer og vibratorer. Man kan jo fylde flere huller på en gang og på den måde opnå mere stimulans, lyder det gode råd.

Stina Maria: Derfor tænder jeg på kropsvæsker