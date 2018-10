Sex-jurist hejser flaget igen: Her er blowjob-robotten

Entreprenør Brian Sloan har udviklet sit nye sexlegetøj ved at se 108 timers porno og kode det ind i et avanceret computerprogram

-- Over artiklen præsenterer Brian Sloan sin nye maskine --

Brian Sloan er blevet opgraderet med motherfucker-skæg, men ellers er han i vanlig småprovokerende form, når han nu lancerer sin crowdfunding-kampagne for Autoblow A.I. - en kraftigt opgradering af 2014-successen Autoblow 2.

Den jurist-uddannede idémand hævder nemlig, at kunstig intelligens er blevet brugt til at udvikle de 16 nye oralsex-teknikker, som blowjob-robotten Autoblow A.I udfører i de ti standardprogammer.

Det mekaniske onanirør (for det er IKKE en robot med kunstig intelligens, som den ellers promoveres som - om end den indbyggede processor kan noget særligt) har flere bevægelige dele, der kan stimulere penis på 250 steder med forskellige tempi og fokus.

Ifølge Sloan er det særlige ved det nye produkt, at maskinen ikke bare kører op og ned i forskellige hastigheder, men har mange versioner med pauser og korte, hurtige og langsomme bevægelser, for eksempel med fokus på glans eller rod.

Det betyder også, at de fleste penisstørrelser kan få glæde af maskinen, der nu mest ligner noget fra hårde hvidevare-afdelingen til køkkenet.

De teknikker har Sloan og hans folks fundet frem til ved at analysere 108 timers video med oralsex i halv hastighed, så alle de små finesser blev programmeret ind i computeren. Hvis du vil nørde med disse teknikker, så læs den fulde blowjob-rapport her.

Og det har så altså resulteret i ti programmer, hvoraf den ene er en udvidet AI-oplevelse, som hver gang giver forskellige versioner af et blæs lidt ligesom i virkeligheden med uventede pauser og deslige.



Pr-foto

PR-Foto

Når Autoblow A.I., der kører på el-nettet og ikke på batterier, kommer i handlen til maj, vil den koste cirka 249 dollars. Cirka 1600 kroner.

Og herunder kan du se traileren til en dokumentar om skabelsen af Autoblow A.I.:

Angiveligt var Sloans crowfunding-kampagne i 2014 den mest succesfulde for sexlegetøj til mænd nogensinde, idet den hentede 381.000 dollars ind (to millioner kroner), og Autoblow 2 har indtil nu solgt mere end 200.000 eksemplarer verden over.

Siden 2014 har Sloan været i medievælten flere gange: Med sit monstrum og misfoster 3Fab, der er tre sammenkædede onanirør, som vejer på den tunge side af et kilo, og et masturbationsrør, der kan tåle både frost og kogning. Entreprenøren mødte lidt modstand for sin Find verdens smukke fisse-konkurrence, men han kom dog feminist-kritikerne i møde ved at lave en konkurrence for de flotteste boller samt en for numsehuller.

HERUNDER KAN DU SE SEXPERTERNE TESTE AUTOBLOW 2:

Ikke bedre end den ægte vare

Den danske sexlegetøjs-blogger JoanB mener, at mange producenter, herunder manden bag Autoblow, oversælger deres produkter, når de hævder, at dimserne er lige så gode eller bedre end den ægte vare:

- Heller ikke Autoblow 2 til mænd evner dette - og jeg sætter et meget stort spørgsmålstegn ved, om et stykke sexlegetøj nogensinde vil kunne måle sig med den ægte vare. På min blog har manden testet Autoblow 2+ i forbindelse med Bøf & blowjob-dagen, hvor han fortæller:

‘Autoblow 2+, der er en videreudvikling af den de første version af Autoblow-produktet, er i min verden ikke specielt realistisk i forhold til, at stimulatoren skal simulere et blowjob. Dermed ikke sagt – nu hvor jeg nogle gange har benyttet mig af blowjob-produktet - at det ikke er godt og effektivt. For det ER Autoblow 2+. Man bør dog bare ikke, efter min mening, lave en decideret sammenligning med at modtage oralsex af en person af kød og blod og seksuelle lyster.’

Joan fortsætter:

- Som kvinde har jeg naturligvis ikke selv erfaring med Autoblow, men har det til gengæld med rigtig mange stykker sexlegetøj henvendt os kvinder og par, og det er naturligvis noget andet at benytte sexlegetøj. Men jeg siger jeg ikke nødvendigvis, at oplevelsen med klitoris-vibratoren er dårligere end at modtage oralsex af kæresten. Det er bare en anden type seksuel oplevelse og form for stimulation.

- Hvis man skal få det bedste ud sexlegetøj, bør man aldrig måle produkterne op imod den sex, man har med en partner af kød og blod, hvor det mentale og uforudsigelige selvfølgelig også spiller ind. Nej, i stedet bør man nyde den form for stimulation, sexlegetøjet er specialdesignet til - og så bruge det som et krydderi på onanien og det fælles sexliv, siger sexblogger og sexlegetøjs-ekspert JoanB.

Kommunikatør

Hun suppleres af Mathilde Mackowski, der som som medejer af Skandinaviens største sexshop, sinful.dk, er ret begejstet for Brian Sloan og hans idéer:

- Vi har solgt knap 10.000 Autoblow-produkter, som giver stimulation til manden - helt automatisk. Det er noget af det, brugerne synes er det allerbedste ved produktet.

- Sloan er en dygtig kommunikatør og produktudvikler. Jeg har mødt ham flere gange, og han formår virkelig at skabe hype omkring sit produkt. Men hvis produktet i sidste ende ikke fungerede, ville luften hurtigt være gået ud af ballonen. Jeg tror, vi kommer til at se flere gode produkter fra hans team fremover.