Har man misset chancen for evigt for at blive kærester med den lækre date, hvis man ender med at have sex første gang, man mødes? Eller øger det ligefrem chancerne, hvis det føles godt og er en lækker afslutning på en god date?

I podcasten 'Kvart i sex', som du kan høre i Ekstra Bladets podcast-univers, taler de to sexologer Asgerbo og Amanda Lagoni om netop det.