Sexarbejderne får ny forening op at stå

En pornomodel, en campige og en sexarbejder stifter Sexbranchen Danmark for at hjælpe nuværende og fremtidige kollegaer

Pornomodel og producent Elvira Friis, campige Sandra Elfort samt campige, sexsælger og stripper Sofie Brandvarm har en fælles drøm.

De vil lave en forening, hvor de og deres kollegaer kan få støtte, hjælp og rådgivning, og nu stifter de tre Sexbranchen Danmark.

Vi citerer fra hjemmesiden:

‘Sexbranchen Danmark får til formål at fungere som rådgivningscenter for sexarbejdere i Danmark. Med fagligt personale og sexarbejdere, tidligere som aktive. Foreningen vil skabe en tryg kontaktlinje (hotline), samt et lukket forum for sexarbejdere.’

Endvidere lyder det direkte henvendt til sexarbejdere:

‘Hvad enten du ønsker at starte i sexarbejde, er aktiv sexarbejder, eller ønsker at stoppe dit sexarbejde, så er vi her for dig. Som aktive og erfarne sexarbejdere, har vi den absolut bedste forudsætning til at rådgive dig ind og ud af branchen. Sexarbejde er ikke for alle. Men branchen rummer alle mulige slags mennesker, som alle er startet af vidt forskellige årsager.

Der er både stærke, seje og modige kvinder. Og så er der sårbare kvinder, og kvinder som lider. For ja, vi anerkender at branchen har flere sider. Men den ene skal og kan ikke udelukke den anden. Derfor kæmper vi både for bedre rettigheder og vilkår, men vi ønsker også at hjælpe de kvinder som lider. ‘

Kvindelige pornografer: Derfor laver vi porno

Vi spurgte medstifter og pornoproducent Elvira Friis om hendes tanker om foreningen:

- Min rolle er at hjælpe pornomodeller - nye som tidligere. Det kan være helt lavpraktisk som, hvor mange producenter er der og kontakt-info på dem, hvordan man stifter et firma eller indberetter løn, men også gode råd til hvad man skal tænke over, inden man går i gang.

- Eller hvis man allerede er model, hvordan man forbereder sig bedst muligt til et shoot. For tidligere modeller kan det være spørgsmål om, hvordan man får fjernet sit indhold på pornosites.

Pornostjerne og akademiker: Det har pornoen lært mig

Elvira håber, at foreningen udvikler sig til et kæmpe netværk af sexarbejdere, der støtter og hjælper hinanden.

- Sexbranchen er meget tabuiseret, og det kan være svært at finde den nødvendige info, så det er vigtigt, at vi står sammen.

- Men jeg håber også, at foreningen kan være med til at ændre, hvordan det offentlige ser på sexarbejdere, så politiet tager sexarbejdere seriøst, når man kontakter dem, at det bliver nemmere at blive testet for kønssygdomme uden at skulle få en moralprædiken, og at det bliver muligt at være selvstændig, uden at din privatadresse skal fremgå offentligt.

- Og lige nu må kvinder ikke leje et lokale til sexsalg, uden udlejer risikerer at blive dømt for rufferi, og det skaber stor usikkerhed for sexsælgerne.

- I skriver, at der er et hierarki blandt sexarbejdere, som I gerne vil bryde med - hvad går det ud på?

- Vi har haft for meget fokus blandt sexsælgere på forskellighederne i stedet for ligheder. For eksempel webcammodeller, der i hvert fald ikke er pornomodeller, pornomodeller, der ikke mener, de er sexsælgere, og strippere, der ikke vil i sexarbejder-kategorien.

- Vi vil gerne samle alle typer jobs, så man kan bruge hinanden på tværs af branchetyperne - der er for eksempel også webcam-modeller, der laver porno, siger Elvira Friis, der i den grad savnede en lignende forening, da hun begyndte i branchen.

Se også: Tidligere pornostjerne: Folk er så lede

Stigma

Medstifter Sandra Elfort, der er webcammodel og universitetsuddannet, er træt, at af folk har ondt af hende. Til Politiken siger hun:

- Jeg arbejder ikke for andre end mig selv. Jeg har meget mere fritid, og jeg tjener lige så godt, så jeg kunne ikke se en grund til at blive i det andet, når jeg er mere glad for det her. Men folk har ondt af mig, når jeg siger det.

Foreningen skal også booste sammenholdet i industrien.

- Vi har alle brug for at få tips og tricks til sådan helt basale ting, for eksempel hvordan man gør klar til anal. I dag er der ikke et fællesskab på tværs af grupperne i branchen, og der er mange, som bare sidder for sig selv. Jeg bliver tit kontaktet af andre webcam-modeller, som har brug for en at snakke med.

Hun ved, at ikke alle trives i branchen - men mange gør.

- Jeg synes, det er det fedeste arbejde i verden. Jeg vil bare gerne have, at folk ved, jeg er et almindeligt menneske, som også har dårlige dage på arbejdet, og at det ikke betyder, at jeg ikke kan lide mit arbejde,..

Pornostjerner: Derfor elsker vi porno