Sexblogger og mor til tre: Onani er motorvejen til orgasmer

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Signe giver onanitips til kvinder --

Jo bedre man som kvinde er til at onanere, jo større mulighed for at opnå orgasme i forbindelse med sex har man.

Det mener sex- og legetøjsblogger JoanB.

Hendes opfordring til manden går på, at han bør glæde sig over kærestens solohygge-stunder.

- For få dage siden læste jeg en for mig ret indlysende artikel om en undersøgelse om kvindens mulighed for at opnå orgasme via onani kontra under sex.

- Det fremgik tydeligt, at onani både hurtigere og mere sikkert fører til orgasmer for os kvinder end sex gør. Faktisk er det chokerende få kvinder, ifølge undersøgelsen, der evner at opnå orgasme sammen med partneren, siger sexlegetøjsekspert JoanB til Ekstra Bladet i forlængelse af et blogindlæg med overskriften ‘Onani giver bedre sex og orgasme.’

Her slår hun et slag for, at kvinde burde bruge endnu mere krudt på at onanere.

Bedre onani giver bedre sex

For Joan er det logisk, at onani giver bedre sex, men man skal huske variation:

- Egentlig er det ret logisk, men derfor kan man jo godt bringe det til torvs: Jo bedre du er til at onanere, og jo mere du udfordrer og varierer din onani, jo større mulighed har du også for at opnå orgasmer i forbindelse med sex. Her gælder altså alle kneb - herunder også brugen af diverse vibratorer mv. Og ikke kun gå efter den helt samme orgasme-opskrift hver eneste gang, man solohygger. For så vil det bare ende med at være på den måde, at man kun kan komme hele vejen i mål på lige netop denne ene faste facon - og kun på egen hånd.

Variation

Bloggeren opfordring går derfor på, at kvinder aldrig nogensinde bør lægge onanien på hylden og de med jævne mellemrum sørger for at udfordre og variere sololeg.

- Det kan du gøre ved blandt andet at tilfredsstille dig selv i forskellige stillinger: Stå op, sig ned, læg på ryggen, stå på alle fire. Brug en type af vibrator den ene gang, og så en anden type af vibrator eller en dildo den næste gang. Hvorpå du gangen efter benytter fingrene.

- Er du højrehåndet, så giv venstrehånden mulighed for at komme til. Forsøg dig også med bruseren ude på badeværelset, og benyt også gerne en god glidecreme eller intimmassageolie. Onaner til porno, onaner sammen med partneren, lad partneren også forsøge at onanere dig.

For jo bedre du bliver til at få orgasme og ikke mindst lærer at slappe af med forskellige typer af onani, jo større er chancen også for, at det kan lade sig gøre at få orgasme via sex, mener bloggeren:

- I længden vil de berige fælles sexliv ikke så lidt, fortæller den danske sexblogger og sexlegetøjsekspert, som i disse dage er ved at indsamle de sidste data fra 15 danske kvinder, der for kort tid siden deltog i hendes projekt ‘30 dage med orgasmer’.

Det blev søsat for at finde frem hvad onani på daglig basis kan gøre ved en kvindes sexliv.

Forspil

Orgasme som forspil giver endnu bedre sex, mener sexbloggeren:

- En sidste opfordring handler om en orgasme eller to til hende som forspil til sex. Det kan godt lyde en smule egoistisk. Men partneren burde helt klart også kunne se det positive i, fortsætter JoanB, der på sin blog skriver følgende om orgasme til hende som forspil:

‘En orgasme eller to til kvinden som forspi’, vil ikke kun vil være en kæmpe gave til hende, men også til den sex, man som par efterfølgende dyrker sammen. For når kvinden fx får en klitorisorgasme eller to, så spænder hun først op, for efterfølgende at spænde fuldstændig af i hele underlivet. Desuden begynder hun helt naturligt at lubrikere rigtig meget. Blive ekstra våd i vagina. Der gør hende meget mere afslappet, smurt og klar til at modtage hans penis. Hvorpå hun måske også vil være i stand til at blive taget i nogle stillinger, hun ellers ikke normalt er klar til.’

Orgasmeproblemer? Vi har løsningen

Brug legetøj

Det kan ikke komme bag på nogen, at legetøjstesteren JoanB også anbefaler, at man bruger hjælpemidler. Hun mener det kan gavne såvel ens onani som sexlivet med partneren.

- Sexlegetøj kan nemlig ikke kun åbne op til dialog ham og hende imellem. Brugen af diverse former for dildoer, vibratorer mv. kan i høj grad også hjælpe og udfordre parret til at få afprøvet helt nye former for sex og stillinger af. I mange tilfælde hjælper sexlegeøj kvinden til orgasme, også under sex. Det kan være, hvis manden bruger penisring, der har en klitorisvibrator. En stimulations-kombi, der for mange kvinder er lige det, der skal til.

Læs hendes test af parprodukt her.