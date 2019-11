Sexchefen Mathilde jubler over enestående dildo-omsætning

Mens en af konkurrenterne for et par måneder drejede nøglen om, er den danske sexhop sinful.dk anderledes godt kørende - som smurt i glidecreme.

Den Aarhus-baserede online-shop, der sælger sexlegetøj i hel Europa, vandt forleden endnu en af dagbladet Børsens eftertragtede Gazellee-priser. Den femte i træk.

Med en vækst på 178,2 procent over de seneste fire regnskabsår er Sinful endnu engang blandt de hurtigst voksende virksomheder i Danmark. Men det er ikke nok for firmaet, der nu går efter en særlig rekord, som kræver endnu flere år med høj og kontinuerlig vækst.

- Vi er super stolte af, at vi nu for femte år i træk får lov til at modtage en gazellepris. Det er lige specielt hver gang, og med fem statuetter på fem år går vi nu benhårdt efter rekorden for flest gazeller i streg, fortæller medejer Mathilde Mackowski, der til Ekstra Bladet oplyser nogle potente tal:

Vækst fra 2017-2018: 47 procent. Den samlede omsætning i 2018: 168 mio. kroner - 45 procent kommer fra Danmark. Den forventende vækst 2018-2019 er +30 procent.

Rekord

Rekorden for flest gazellepriser i træk er lige nu på ni. Det betyder, at Sinful er halvvejs, og det kræver således vækst de næste fem år for at slå rekorden.

Det er absolut en mulighed, mener Niels Ralund, der er adm. direktør i brancheforeningen FDIH (Foreningen for Danske internethandel).

- Sinful har vist et fortræffeligt købmandskab og en enestående måde at drive webshop på. De forstår at sælge den gode historie og gøre deres produkter stuerene. Det kobler de sammen med et fantastisk købmandskab på nettet, og det kan jeg kun kippe med flaget for. Jeg har svært ved at se, hvorfor de skulle stoppe nu, lyder det fra Niels Ralund.

Sinful.dk, der er den største sexshop i Skandinavien, har tidligere vundet E-handelsprisen Årets E-ner og E-handelsprisen Bedste eksportcase.

Firmaet, der blev stiftet af Mathilde Mackowski og Tonny Andersen i 2008, havde i 2018 en bruttofortjeneste på 43.594.609 kroner og et årsresultat på små 16 millioner, næsten tre gange så meget som i 2017. De flere end 100 ansatte i Højbjerg ved Aarhus.

Sinful.dk er dermed om nogen medskyldig i, at 30 procent af danske kvinder og 27 procent af mændene har brugt sexlegetøj i løbet af det seneste år.

Verdens største sexundersøgelse, danske Sexus, viser, at det især er kvinder i alderen 25 til 44, som er aktive med dildoer og vibratorer. Flere end halvdelen har brugt sexlegetøj det seneste år.

