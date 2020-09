Sexcoachen gør dig til en bedre elsker ved at se på din diller

Endelig får du lov at sende dick pics - og endda med et godt formål

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Gør som sexologen anbefaler, og bliv et superknald --

Man kan trawle igennem en million-milliard slaskere på pornhub - og du har givetvis gjort et forsøg - for at finde ud af, hvordan man kan blive en bedre elsker.

Lige lidt hjælper det.

Du kan også læse sexologers guides på Sex & Samliv, men for nogle er det heller ikke nok.

Blev bedre elsker med samtykke-robotten

Det er så her den 33-årige sexunderviser og livsstilscoach Lahnee Pavlovich kommer ind i billedet.

Den australske kvinde hjælper mænd nemlig med til uppe deres game udfra hvordan dilleren ser ud.

Kunderne sender fotos af penis - i erigeret tilstand, formoder vi - samt 275 kroner, og så modtager de derefter sexunderviserens doms og bud på brugbare sexteknikker. Hun kalder den 'Rate Your Rooster Report'.

Rapporten indeholder beskrivelser af sexstillinger, som er egnet til netop den type diller. Info om mande-anatomi og hygiejne følger også med. Og så indeholder rapporten også tips til, hvordan man tilfredsstiller en kvinder med den korrekte stødrytme og fart, samt onanitips, så man kan holde længere og øge sin nydelse i sengen,

Og ja, der er selvfølgelig også lidt om samtykke i rapporten, som hun gør reklame for sådan her:

Disse kvinder vil lære mænd og kvinder at blive bedre elskere

Master

Lahnee Pavlovich, der er ved at færdiggøre sin master i sexologi, har også par og kvinder blandt sine klienter, som hun modtager i sin klinik eller holder Skype-møder med.

- Men Rate Your Rooster Report er klart et af mine mest populære tilbud, fordi mænd føler sig trygge ved det. Der er ikke så meget interaktion, og nogle mænd føler netop ubehag ved det, siger Pavlovich, som fortæller, at hendes mandlige klienter ellers mest vil vide, hvordan de kan tilfredsstille deres partnere og hvordan, de kan holde længere.

12 ting, du skal vide om sex, som gør dig bedre i sengen

Kvinder er mere interesserede i at genfinde deres tabte sexlyst, mens par kæmper med mangel på intimitet.

Det er jo på mange måder et super tilbud: Du får både lov til at sende dick pics, så du ikke generer andre kvinder med dem, og du bliver måske en super elsker.

Den sexnørdede coach er ikke genert:

Vil du være god i sengen? Så skal du blot kunne denne ene ting

Tendens

Online kurser og produkter er ikke et nyt fænomen i terapeut-universet, men som vi beskrev 2019, har området været i vækst de senere år, og coronapandemien har øget omsætningen. Det fortæller tre danske udbydere.

PR-Foto

Katrine Berling har solgt onlinekurser siden 2015 på katrineberling.dk. Det er kurser om om jadeæg, om lyst, en julekalender, et om bryster, 52 erotiske uger for par - og hun har set en klar stigende tendens. En stor del af tiltrækningen ved disse er, at man kan sidde hjemme og lave sine øvelser, forklarer sexologen fra Amager.

- Du bestemmer selv, hvornår du vil lytte. Du skal ikke ud af døren, du kan gøre det hjemme fra din sofa. Det er sårbart, og du er måske ikke klar til at være sammen med andre. Og coronaen har ikke skadet salget.

Parterapeuten Christiane Meulengracht fra Christiane.nu har også oplevet et online opsving.

PR-Foto

- Jeg tror bestemt, at corona har gjort noget - også indirekte. Vi er blevet mere fortrolige med online produkter og online sessioner. Dem, der gerne ville have haft hjælp, har i højere grad søgt det på nettet.

- Det, der sælger bedst, er mit signaturfoløb ‘Happy Lovers - sådan skruer du op for gnisten og intimiteten i dit parforhold og bevarer den for evigt'. som viser de tre trin til at genfinde eller skrue op for erotikken, lysten og nydelsen.

Mandeterapeuten Jakob Kærgaard fra vitalunit.dk har solgt sin onlineudgave af kurset 'Vital Force Sexual Mastery' i et par år. Det handler om at blive bedre til at kontrollere sin udløsning og styrke potensen.

- Vital Force Sexual Mastery-kurset sælger rigtig fint, og det er steget lidt her under corona. Samtidig har der været færre på de fysiske kurser på grund af karantænen, så det giver jo alt sammen god mening.

- Jeg tænker, at mange sad og trillede tommelfingre derhjemme og besluttede sig for at bruge tiden på at lære at mestre deres seksuelle energi.

- For dem, der under normale omstændigheder tager det online, kan der være flere grunde. Enten bor de for langt væk til at kunne deltage på de fysiske kurser, og der er selvfølgelig også nogen, som synes, det er grænseoverskridende at sidde på et kursus med ti andre mænd og snakke fuldstændig åbent og ærligt om sex og relationer.

- Omvendt er det lige præcis dét, som er den ekstra gevinst ved det fysiske kursus. Det giver rigtig meget at høre de andres historier, både succeserne, fiaskoerne og alt derimellem.

Bliv superelsker med disse fem tricks

Hands on

Det er ikke spor lummert, hævder Eric Amaranth, der tager sin rolle som sexterapeut et skridt længere end Lahnee Pavlovich.

For cirka 1500 kroner for to timer overværer han par, der har sex (eller mænd eller kvinder, der onanerer). Altså de betaler ham for det - ikke omvendt.

Undervejs kommer Amaranth med tips og trick, så det elskende par kan optimere deres kønsakt.

I modsætning til andre sexterapeuter og sexologer er Eric Amaranths tilgang til emnet mere hands on og mindre psykologisk funderet. Omend han ikke fysisk involverer sig i akten.

- Jeg er ligesom en kok, der lærer andre mennesker at lave gourmet-mad, forklarer sexterapeuten.

Det er faktisk ret let at blive god til sex: Sådan bliver du super-elsker