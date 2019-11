Sexfilm gør ikke unge mænd til pornosvin i sengen

Frygten for, at unge bliver seksuelt aggressive af hård porno, viser sig at være ubegrundet

Pornofrygten er taget til i takt med, at gratispornoen er skyllet henover os det seneste årti. En af mavefornemmelserne hos bekymrede voksne er, at unge får et forkvaklet forhold til sex.

Trenden er ikke så markant i Danmark, men i USA, hvor 15 delstater har erklæret porno for en trussel mod folkesundheden, og i England er den udtalt:

En moralsk kvababbelse over (mande-)onani og porno på den ene side, og et stærk, videnskabeligt funderet forsvar for samme på den anden.

En af de mange myter som holdes i hævd af folk med en gerne, men ikke entydigt, konservativ og religiøs orientering, er, at unge mænd vil have hårdere, mere aggressiv sex som følge af, at de har set porno.

Det antagelse holder ikke stik ifølge ny videnskabelig undersøgelse, hvor 574 unge mænd fra Irland og Kroation blive fulgt i 20 måneder.

For langt de fleste af disse unge, som var mellem 15 og 17, var der ingen sammenhæng mellem pornobrug og aggressiv seksuel adfærd.

Dog var der en mindre gruppe, som havde sociale problemer og en i forvejen aggressiv adfærd, som så store mængder porno.

Psykologen Kate Dawson, der stod bag den irske del af studiet, udtaler til independent:

- En masse mennesker ser porno hver dag uden at være aggressive overhovedet. Med andre ord betyder det, at man ikke får flere problematiske træk, jo mere porno man ser.

Viden

Myndighederne i Storbritannien har lige trukket stort anlagte planer tilbage, mens New Zealand arbejder med tanker om at bruge ansigtgenkendelse i forsøg på at forhindre unge under 18 i at se porno, men Dawson mener, at de forskellige metoder er nyttesløse. Efter hendes opfattelse burde man satse på at lære unge mere om porno og samtykke.

Seksualundervisning i Danmark, hvor sparsommelige den er er, overgår langt hvad børn og unge tilbydes i for eksempel Storbritannien og USA.

Voldelig porno

Dawson mener, at noget porno er aggressivt, men som anden forskning viste sidste år, er mainstream-pornoen faktisk mindre aggressiv.

Forskeren analyserede 269 af de mest populære film på verdens største pornosite pornhub i en tiårsperiode.

I løbet af det seneste decennium var der ikke en øget forekomst af aggression i pornofilmene. Der var markant kortere tid i filmene, som indeholdt aggression. Forskerne så også et generelt fald i antallet af videoer med ikke-samtykkende aggression samt titler, der peger på aggression.

Forskerne kunne konstatere, at det var mindre sandsynligt, at videoer, som indeholdt aggression, især ikke-samtykkende aggression, blev set mere end videoer uden aggression, ligesom det også var mindre sandsynligt, at de voldelige film blev ratet højt af brugerne.

Det ser ud som om, mainstream-publikum gradvis søger væk fra fremvisninger af aggressiv og kvindenedværdigende adfærd. Det kan være tegn på, at efterspørgslen efter aggressiv porno er faldet.

