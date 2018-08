SexFlex: Din tilgang til sex er afgørende for, hvor godt dit sexliv bliver

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Udvid dit repertoire og lær af lesbiske --

Alle kan møde udfordringer i sengen, men nogle glider igennem let og har alligevel et aktivt og tilfredsstillende sex, mens andre lader sig slå ud af kurs.

Hvorfor forholder det sig således? Og har det noget at gøre med folks indstilling og fleksibilitet?

Det spurgte to canadiske forskere sig om og gik derfor igang med at udvikle et lille skema, som man kan bruge for at finde ud af, hvor sexfleksibel man er:

The SexFlex Scale.

Ifølge de to psykologer kan seksuelle problemer - såsom forskelle i lyst og -sexpræferencer, pentrationsvanskeligheder, manglende lyst - være plagsomme og bekymrende, fordi de hindrer personen i at have den sex, vedkommende foretrækker og har sat næsen op efter, the sexual script, sexskemaet.

Det betyder, at man skal prøve alternative veje, omveje, hvilket for nogle er uproblematisk, mens det for andre er kritisk.

Denne fleksibilitet giver en tryghed for begge parter, hvilket med til at hjælpe et par gennem de seksuelle udfordringer, men har man ikke den agilitet i sin tilgang til det seksuelle, kan rigiditeten omvendt forværre problemerne.

I de to studier til artiklen ‘The SexFlex Scale: A Measure of Sexual Script Flexibility When Approaching Sexual Problems in a Relationship’ testede forskerne deres model af.

Deltagerne udfyldte diverse spørgeskemaer om deres sexliv og tilfredssheden dermed, blandt andet The sexual rewards and costs checklist, der handler om, hvordan man betragter sit sexliv i forhold til, om noget er en gevinst eller en omkostning. Det gælder især om kommunikation, intimitet, sexfrekvnes og sexspontanitet.

Sexskemaet

Psykologerne kom frem til seks spørgsmål/udsagn, som afslører, hvilken tilgang man har til seksuelle udfordringer:

På en skala fra 1 til 4 er man meget fleksibel, hvis man er enig med udsagnet og svarer altid. Omvendt er man ufleksibel, hvis man er svarer aldrig.

Når du står overfor en seksuel udfordring, hvordan reagerer du så:

1. Jeg kan nemt ændre min tilgang til sex, hvis det er nødvendigt på grund af mine seksuelle problemer.

2. Jeg tænker på alternative muligheder, når min almindelige sexrutine ikke virker på grund af mine seksuelle problemer.

3. Jeg ændrer min tilgang med det samme, hvis min tilgang ikke virker.

4. Jeg justerer min strategi med at tackle mit seksuelle problem, så snart jeg opdager, at tilgang ikke virker.

5. Jeg er fleksibel i min tilgang til sex.

6. Jeg kan nemt tænke på en anden tilgang til sex, som passer til den ændrede sexsituation.

Det viste sig, at personer, som scorer højt på SexFlex skalaen, også er meget tilfredse med sexlivet og rapporterer om færre omkostninger og mange gevinster samt færre bekymringer i forhold til sexudfordringer.

Det kan læres

Vi tog fat Stephanie Gauvin, en af to psykologer fra Queen’s University, Canada, som står bag studiet, for at høre, om man kan lære denne fleksibilitet.

- Vi tror, at sexual script fleksibilitet kan læres af par med seksuelle problemer. Faktisk er et af hovedområderne i sexterapi i behandling af seksuelle problemer at øge fleksibiliteten i de stive tilgange og udvide det seksuelle repertoire, forklarer Gauvin.

Hun mener, at det kan indebære at lære at forstå, at det normale har vide rammer, fx i forhold til hvor lang tid det tager manden og kvinden at blive liderlige eller få orgasme, og at en erektion ofte kommer og går.

- Det kan også dreje sig om at udforske og udfordre forestillinger om sex, fx den om at sex altid skal betyde penetration eller at orgamsen er nødvendig for at sex føles dejligt. Også uddannelse i nye teknikker og sexadfærd som finde og udforske andre erogene zoner, bruge sexlegetøj, andre stillinger, helt undgå penetration.

Forskere: Din porno er et sexskema

Stift sexskema

Gauvin kommer med et eksempel, hvordan et rigidt sexskema kan se ud:

Et ældre par har indtil fornylig ikke haft sexproblemer. De har typisk brugt meget lidt tid på forspil og gået direkte til samleje.

- Men kvinden er kommet i overgangsalderen med alle blandt andet tørhed i skeden til følge, hvilket giver smerter ved penetration. Hvis parret har haft en stiv tilgang til sexlivet, kan de måske ikke tilpasse sig den nye situation og forsøger at fortsætte med deres hidtidige tilgang. Det fører til smertefuld sex eller helt ophør af de seksuelle aktiviteter på grund af smerterne.

- Omvendt - hvis de er fleksible og ændrer sexskemaet ved at indarbejde flere sexaktiviteter uden penetration, fx brystvortestimulation, kys og oralsex, kan det være, at hun bliver våd, eller de kan bruge glidecreme, siger psykologen, der kommer med et andet eksempel på et rigidt sexskema.

En mand oplever potenssvigt. Hvis han har et stift sexskema omkring, at penis skal være stiv for, at man kan have god sex, kan det være, at parret holder op med at dyrke sex.

- Men et par, som er fleksibelt og som erkender, at erektioner kommer og går, kan enten vente på, at den kommer igen, eller de kan finde på andre nydelsesfulde sexaktiviteter udover samleje, siger Stephanie Gauvin til Ekstra Bladet.

