Sexkult i FBI's søgelys

OneTaste og stifteren Nicole Daedone mistænkes blandt andet for at stå bag prostitution

Amerikanerne kan noget helt særligt, når vi taler om sexkulter.

Rajneesh-kulten omkring Osho i 80’erne, Buddhafield-kulten omkring den speedoklædte Michel gennem 70’erne og 80’erne og Nxivm-kulten omkring Keith Raniere fra 80’erne til i dag havde alle et underliggende seksuelt element i det spirituelle selvudviklingsparadigme.

Alle tre kulter behandles indgående i populære dokumentarer som Wild Wild Country, Holy Hell og The Vow.

Men hos OneTaste er det seksuelle helt fremme i billedet.

Her handler det nemlig om en særlig orgasmeform: Præcis 15 minutters meditativ stimulation af kvindens klitoris’ øverste højre del.

Det kaldes orgasmic meditation (OM, red.) På kurser over den ganske verden har kvinder ligget på ryggen med tøj på overkroppen og med nøgen underkrop og er blevet stimuleret af enten en partner, en OneTaste ansat eller en betalende mandlig klient.

Kvinder opfordres også til at gøre det selv på daglig basis.

Konceptet, der er opfundet af Nicole Daedone, skulle så angiveligt booste både sind og seksualitet.

I hvert fald har det boostet Daedones bankkonti, ifølge FBI. På en ulovlig måde.

Hun er rejsende i orgasmer

Podcast

BBC har lige udgivet en podcast om Nicole Daedone, der stiftede OneTaste i 2001. Hun kom dog først bredt ud, da hun i 2011 udgav bestselleren Slow Sex om orgasmisk meditation.

I podcasten fremgår det, at Daedone er mistænkt for blandt andet trafficking og prostitution.

Den pyramidelignende forretningsmodel går ud på, at nye medlemmer betaler for at komme på et OM-kursus, hvorpå de så kan blive coaches på andre og endnu dyrere kurser og hjælpe med at få nye kunder til nye workshops, retreats og kurser. Og så fremdeles.

Tidligere medlemmer har klaget over, at de er kommet i gæld på grund af dyre kurser, der kan koste flere hundrede tusinde kroner. Ansatte har fortalt, at de skulle have seksuelle forhold til potentielle klienter for at holde gang i økonomien.

Denne finger har givet mange hundrede kvinder orgasme

Herunder fortæller Nicole Daedone om OM i en TEDxvideo, der er set mere end to millioner gange:

Dyre kurser

I podcasten udtaler kvinden Michal, der begyndte som kunde og senere blev coach og ansat, at hun har udviklet PTSD som følge af sine oplevelser med OneTaste.

Michal blev i sin tid draget af OneTaste, fordi hun følte sig utilfredsstillet både seksuelt og i resten af livets områder. OneTaste var fuld af vibrerende, attraktive mennesker, som virkede, som om de fik dyb seksuel tilfredsstillelse, når de ville.

Snart var Michal konstant omgivet af kolleger, samboer, sexpartnere og venner, der alle var OM'ere. Hun skyldte også 20.000 dollars på grund de mange kurser, retreats og coaching-forløb, hun havde taget.

Og hun blev gift med et andet medlem på et 36.000 dollars dyrt to-ugers kursus kaldet Nicole Daedone Intensive.

- Jo dybere jeg gik, jo flere kurser jeg tog, jo mere jeg arbejdede for dem, desto tættere kom jeg på Nicole. Jeg vidste, at jeg havde gang i noget, som senere ville være svært at forstå. Jeg vidste, at jeg var ved at miste kontrollen. I OneTaste mistede jeg kontrollen igen og igen.

- Jeg var meget, meget mærket og bange. I to år havde jeg mareridt og led af en dyb depression og ensomhed og lavt selvværd.

Mens FBI undersøger OneTaste, må de ikke udbyde kurser.

I 2018 kom One Taste i mediernes søgelys, da frafaldne medlemmer fortalte om sex- og pengeafpresning. Det er nogle af de samme ting, som FBI nu officielt undersøger.

Orgasmeorganisation beskyldt for kultvirksomhed

--------- SPLIT ELEMENT ---------