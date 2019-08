Sexlegetøj for viderekomne

-- Over artiklen møder legetøjstesteren den skræmmende Drildo --

I dag findes der sexlegetøj for enhver tænkelig smag og lyst, og udvalget er større og mere varieret end nogensinde.

Indimellem kan man dog falde over produkter, hvor man tænker ‘WTF?!’

Det gjorde den danske sexlegetøjsekpert og blogger JoanB også, da hun var på messe i Tyskland, hvor nyt, anderledes og indimellem pænt sært sexlegetøj hvert år præsenteres af producenterne til de kræsne indkøbere fra alverdens sexshops.

- Udvalget af nye produkter indenfor alle genrer af sexlegetøj stiger støt år for år. Så jeg bliver ikke arbejdsløs sådan lige med det samme, griner JoanB, der kalder sig Skandinaviens førende tester af sexlegetøj.

Se også: Sådan finder du den perfekte dildo

Joan, der har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, besøger hvert år EroFame sexlegetøjsmessen i Hannover, der er Europas største af sin art.

- At der i dag er så ekstremt meget sexlegetøj at vælge imellem, giver en kæmpe konkurrence producenterne imellem. Når det så er sagt, så kan det heller ikke undgås, at man indimellem præsenteres for noget anderledes og næsten vanvittigt, der både kan chokere og få en til at skraldgrine.

Se også: Det mest latterlige sexlegetøj

- Tag for eksempel dildo-boremaskinen, jeg faldt over på messen, og som jeg også fik lov at prøve, altså sådan helt uskyldigt. Det er sgu godt nok lidt af et heftigt stykke bolle-værktøj, jeg selv meget nødigt ville lægge krop til. Men er man til rollespil og hardcore håndværkersex, såeh..!

- Og ja, det er pænt velvoksne dildoer, der hører til dette her produkt - de er specialdesignede til at kunne kobles sammen med boremaskinen derhjemme, resten kan man så nok godt selv tænke sig til, slutter sexblogger og sexlegetøjsekspert JoanB.

Er du mere til et helt ned i detaljen stykke præcisionsværktøj til at fremkalde orgasmer med, så anbefaler JoanB ram-klit-plet-vibratoren, hvis vibrationer er mikroskopiske og altid rammer, hvor den skal.

Økologisk skud på sexlegetøjs-stammen