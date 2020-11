Sexlegetøj i 2021: Her er de frække trends

Ingen branche er forblevet urørt af coronaen - men for nogle har pandemien betydet øget omsætning.

Og en dem er sexlegetøjspusherne. For eksempel aarhusianske sinful.dk, der er den største i Skandinavien.

Med en årlig omsætning på den frække side af 100 millioner ved de om nogen, hvilken vej vinden blæser i forhold til, hvad danskerne interesserer sig for, ligesom de selvfølgelig også har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der er på vej.

Men ligesom mange andre virksomheder er Sinful også blevet ramt af aflysninger i løbet af 2020. Senest er årets højdepunkt, verdens største sexlegetøjsmesse, Erofame, der hvert år afholdes i Tyskland, også blevet aflyst.

På messen plejer producenter fra hele verden at stå klar til at vise deres bud på fremtidens sexlegetøj. Det har dog ikke afholdt Sinful fra at kigge nærmere på de største sexlegetøjstrends for det kommende år.

- Erofame giver os hvert år et indblik i, hvilke trends vi kommer til at se mere af fremover. I år har vi i stedet fået den viden gennem videomøder, hvor vi er blevet præsenteret for, hvad der kommer af nye og spændende produkter på markedet, fortæller sinfuls medstifter Mathilde Mackowski.

Mathilde Mackowski. PR-foto

Varm luft

Du har sandsynligvis hørt om en af de populære lufttryksvibratorer, der med sin revolutionerende teknologi indtog hele sexlegetøjsbranchen for tre-fire år siden.

- Lufttryksvibratorer er en af de produktkategorier, hvor vi oplever de vildeste vækstkurver de seneste år. Vi ser allerede nu, at producenterne videreudvikler produkterne, så de også er app-styret, kan massere g-punktet og meget mere.

- Det kommende år vil vi uden tvivl se endnu flere lufttryksvibratorer med helt nye teknologiske funktioner, fortæller Mathilde Mackowski.

Man placerer det hvide vibratorhoved med hullet over klitoris, der så stimuleres ved hjælp af trykbølger, som er mere nænsomme end almindelige vibrationer. PR-foto

DR har vist den svenske dokumentar ‘Orgasmgarantin‘, der handler om produktet, som angiveligt har skabt en global onani-revolution.

Og senest er popstjernen Lily Allen gået ind i et meget omtalt samarbejde med producenten bag den mest kendte af disse af lufttryksvibratorer, nemlig Womanizeren.

Herunder viser sexlegetøjstester JoanB, hvordan Womanizeren fungerer:



Mandetech

Ifølge både Mathilde Mackowski og den danske sexlegetøjstester JoanB vil ny teknologi også kunne findes i mændenes sexlegetøj.

Vi har allerede set en blowjobmaskine med kunstig intelligens og sexlegetøj med VR-funktioner, og snart kommer verdens første mandeprodukt med lufttryksteknologi.

Produktet lover en unik oplevelse, der er det tætteste mænd nogensinde kommer på en kvindelig orgasme.

JoanB ser frem til udviklingen:

- Der designes og udvikles for fuld skrald i sexlegetøjsbranchen. Og noget af det, jeg kan se, der sker lige nu, handler om videreudvikling af den trykbølgeteknologi, der bruges i Womanizer og Satisfyer.

Produktet Arcwave for eksempel er designet og udviklet af sexlegetøjs-giganterne bag We-Vibe og Womanizer, WOW Tech.

- Vi taler altså om en helt ny form for masturbator. Hvor man benytter sig af denne her meget mere målrettede og pulserende trykluft-stimulation direkte på manden glans.

- Nærmere bestemt på strengen under penishovedet. Og det er så kombineret med, at penis samtidig bliver vibrator-stimuleret og stimuleret af masturbatorens indvendige og nubrede belægning.

Sexlegetøjssæt

En anden tydelig tendens er ifølge JoanB, at mange danskere vælger at krydre det fælles sexliv med forskellige typer af sexlegetøj.

- Mange par prikker hul på legen med en begynderboks eller et sæt med sexlegetøj. Mens lidt mere garvede sexlegetøjsbrugere kaster sig over mere genrebestemte sæt og bokse.

- Ønsker man, som par, for eksempel at tage livtag med anal stimulation og penetration, bdsm-leg eller noget helt tredje eller fjerde, der lige tænder, så findes der bokse til det.

Foto: JoanB.dk

App-styret sexlegetøj

2021 vil uden tvivl blive året, hvor app-styret sexlegetøj for alvor kommer til at hitte, mener JoanB.

- Et af de helt store brand indenfor sexlegetøj, Satisfyer er også hoppet med på app-vognen og har lanceret en bred serie bestående af alle typer af sexlegetøj, der er app-baseret. Og flere både store og små producenter vil følge lige i hælene, siger JoanB.

Sexlegetøjtesteren tror også, at klimavenligt sexlegetøj vil få endnu mere vind i sejlene i løbet af det kommende år.

- Især indenfor den mere kosmetiske del af branchen bliver der kun tænkt mere og mere over, at produkterne skal være grønne og sunde. Her taler vi glidecremer, klitoris-geler, delay-midler til mænd og alle andre typer af smøremidler til erotisk brug.

- Som forbrugere går vi mere og mere op i, at også sexlegetøjet skal være så sundt, organisk og klimavenligt som overhovedet muligt, siger testeren fra joanb.dk.

