Sexolog: Hun kan ikke blive for våd

Cardi B og Megan Thee Stallion har lige sat internettet i brand med videoen WAP, som står for Wet-Ass Pussy.

Det betyder sådan cirka røvvåd fisse, og det er faldet nogen for brystet. Den amerikanske højrefløjsdebattør Ben Shapiro har læst den - i hans øjne - ekstremt vulgære tekst op i sit show.

Shapiro ironiserer over, at dette - virkeligt våde vaginaer - er, hvad feminismen egentlig har kæmpet for. Han antyder også, at hvis en kvinde bliver så våd, har hun sikkert en kønssygdom eller en infektion.

For våd

Vi tog fat i sexologen Katrine Berling for at høre, om det er sandt, at en kvinde kan blive for våd. Det svarer vel til at sige, at en mand kan være for stiv?

- Ja, eller at han har for meget sperm, griner Berling, men bliver straks mere alvorlig:

- Det er så uheldigt, når vi begynder at skamme hinanden ud ved at sige, at du er for våd, spermer for lidt eller ikke hård nok og så videre.

- Ofte er det ting, vi ikke kan gøre noget ved, fordi det ganske enkelt er sådan, vores krop nu engang er indrettet. Når en person først begynder at skamme sig over sådanne ting, vil de begynde at undgå sex, og det er der vel ingen af os, der ønsker.

- Desværre har jeg mødt mange kvinder, som tror, de bliver for våde. Ofte fordi mænd har sagt det til dem, men også fordi de har fornemmelse af at være for store, siger Berling, der oplyser, at hvis en kvinde har en infektion med meget udflåd, er man ikke i tvivl. Almindeligt skede-sekret lugter derimod ikke dårligt.

Skede

Berling fortæller, at kvinder hele tiden producerer skede-sekret:

- For at vi kan holde en god hygiejne i vores køn. Det vil sige, at vi hele tiden er lidt fugtige, nogle mere end andre. Det ville være totalt ubehageligt, hvis det ikke var sådan. Tænk bare på, når man bruger en tampon den sidste dag af sin periode og hiver den ud - det er helt tørt, og det gør ondt.

- Når vi så er ophidsede, vil der ofte komme mere skede-saft for at gøre penetrering mere behagelig for alle. Det er altså en klar god effekt for alle, at en kvinde producerer godt med skede-sekret, siger sexologen, der forklarer, at nogle kvinder er mere våde end andre.

- Kvinders skede-sekret kan være betinget af hormoner, hvilke gør, at der er nogen tider i hende liv, hvor hun vil producere mindre - for eksempel i og efter hendes overgangsalder. Og hendes skede-sekret vil også være forskelligt igennem cyklus.

WAP-videoen, der svælger i de to sorte kvinders frodighed, fik på første døgn hele 26 millioner visninger. Den kan desværre ikke ses i Danmark, angiveligt på grund af konflikten mellem Koda og Google, der ejer youtube.

Du kan dog se en saftig snas af den dampende hotte video herunder, hvor de to rappere danser i et lavvandet bassin, som, vi fornemmer, skal symbolisere, hvor våde de er.

