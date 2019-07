Sexolog: Kvinders sexfantasier er vildere end mænds

Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: De frække og farlige sexfantasier.

Hele verden ligger åben for leg, når vi sexfantaserer. Alt er muligt med alle mulige. Ingen begrænsninger, ingen regler, kun lyster.

Alligevel er mandens erotiske fantasiunivers ret realistisk, især i forhold til kvindens.

Det mener den danske sexolog og parterapeut Bastian Larsen.

- Mænd er, også når det kommer til sex, ret enkle skabninger. Vi kan godt lide sex, og vi forstår at få meget ud af sex, også helt almindelig hverdagssex. Det er blandt andet derfor, manden falder ned af stolen, når der sidder et par i min konsultation, og konen siger: ‘Vores sexliv fungerer ikke!’

- Når man ser på de typiske mandlige seksuelle fantasier, så er det den klassiske sygeplejerske-fantasi, to kvinder, store bryster, naboens kone eller datter og så videre.

- Ting, der er forholdsvis lette at realisere og scenarier, som man støder på i sin hverdag, der måske kunne udvikle sig til noget mere. Jeg generaliserer, men det er typisk der, det foregår. Også når manden endelig får muligheden for at realisere en fantasi, siger Larsen.

Det betyder din sexfantasi

Forventning

Han mener, der desværre stadig er en forventning om, at ansvaret for det fælles sexliv ligger hos manden. Men hvis manden ikke får at vide, hvad kvinden har brug for, så gætter han det aldrig. Og eftersom kvinders seksualitet og derfor også seksuelle fantasier er langt mere avancerede giver det sjældent mening at lægge ansvaret hos manden, forklarer sexologen.

- Kvinder er desværre stadig opdraget til at sidde og vente på, at der kommer en mand, der forstår dem bedre, end de forstår sig selv. Det er nemlig den romantiske myte, vi stadig bliver fodret med. De få kvinder, der forstår, at det aldrig kommer til at ske, tager nogle gange skridtet udenfor reservatet og finder ud af, at i hvert fald i et land som Danmark kan man få præcis det sex, man vil have, hvis man tør spørge.

Manus

Larsen har i mange år lavet journalistik fra den den seksuelle underverden, hvor han interviewet rigtigt mange kvinder.

- Den verden er nemlig indrettet til kvinden og hendes seksualitet. Der støder man på kvinder, der skriver alenlange manuskripter omkring deres seksuelle fantasier og mænd, der ikke laver andet end at realisere dem.

- Kvinder har nemlig utroligt mange seksuelle tangenter at spille på, både biologisk, men også mentalt. Man kan undre sig over, at sex er mandens ansvar, når mænd er designet til at have sex, der varer 4-7 minutter, mens kvinder er designet til at have sex, der kan vare i timevis og få mange orgasmer i træk, siger Larsen.

Som journalist interviewede han på et tidspunkt en gruppe mænd, der fik manuskripter fra kvinder med sexfantasier, som mændene så iscenesatte:

- Den vildeste, jeg hørte om, var en kone fra en nordlig forstad, der ville danse rundt i sin have næsten uden tøj, mens hendes mand så på og der spillede voldsom panfløjte-musik. Pludselig skulle der så komme en flok satyrer (halvt ged/halvt mand) ud af skoven og fange hende og føre hende ind i skoven til et tempel, hvor de skulle have et orgie.

- Mændene fortalte mig, at det var virkeligt svært at sy de gedebens-bukser, men det var jo sjovt, så de gjorde det.

- Min tænkning er, at mange kvinder har en langt større følelsesmæssig overbygning på deres seksualitet og dermed fantasier. Det kan både virke hæmmende, men også inspirerende, hvis man vel at mærke tør følge op på det. Og så gør det måske heller ikke altid noget, at det ikke bliver realiseret for kvinder, mens mænd med seksuelle fantasier, der ikke bliver realiseret, ofte kan være frustrerede, siger sexolog Bastian Larsen.

