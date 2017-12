En rigtig mand har (ikke) altid lyst til sex

-- Over artiklen skyder Jakob Kærgaard myten om mandens konstante lyst ned --

En mand - altså en rigtig en - har har altid lyst til sex, ikk' sandt?

Nja, ikke ifølge mandeterapeut og orgasmeekspert Jakob Kærgaard. Han mener faktisk, at det er lidt af en myte, som er med til at begrænse mandens selvudfoldelse og selvforståelse.

Har det slet ikke noget på sig?

- Som altid bunder myter jo til dels i virkeligheden. Og i det faktum, at vi som mænd kan tænde meget hurtigt. For eksempel kan vi være klar til morgensex, fordi vi vågner med en hard-on. Det kan kvinder måske nogle gange være, men ofte kræver det lidt mere opvarmning. Helt fysiologisk tager det f.eks. længere tid for vaginaen og vævet omkring den at blive blodfyldt og blødt og dermed modtageligt for mandens pik, lyder det Kærgaard, der i videoen over artiklen uddyber sine tanker om denne myte.

Myten hænger vel også sammen med, at kvinden tror, der er noget galt med ham og hende, hvis pikken ikke bare er stiv, når hun kysser ham?

- Ja, det kan jo så være den anden side af myten. Nogle gange kan man blive 'klandret' for altid at have lyst (selv om man ikke har det). Andre gange kan man blive klandret for ikke at have det, når man jo burde - fx når man bliver kysset, og ens partner har lyst.

Hvad er problemet med myten?

- Fordi vi jo bare ikke altid har lyst. Selv om en mand som regel tænder hurtigere og nemmere end en kvinde, så kan der jo være masser konkrete ting, som påvirker lysten i det enkelte tilfælde. Og hvis man tænker, at man jo burde have lyst hele tiden, men man altså samtidig lige er gået ned med stress eller har mistet et familiemedlem eller bokser med mindreværd eller noget andet, så dunker man måske sig selv unødigt oven i hovedet ned den manglende lyst, selvom den altså har en ganske god grund.

- Den egentlige sandhed omkring det her er, at vi som mænd generelt tænder hurtigere og nok også er hurtigere klar til sex end kvinder. Men at der kan være masser af individuelle faktorer, som påvirker mandens lyst i konkrete situationer.

- Og at der altså ikke nødvendigvis er noget galt, fordi han ikke lige har lyst den ene dag. Det kan jo være han bare er træt, siger Kærgaard.

Egne erfaringer

Hvad er dine egne erfaringer med den myte?

- Ja, jeg har da mærket snerten af den nogle gange. Som en angst for at blive dømt eller misforstået, hvis jeg ikke lige havde lyst. Løsningen er simpelthen bare at forklare stille og roligt, hvad grunden er. Og hvis man ikke lige ved det, så bare sige, at man synes, hun er dejlig, men at man lige er et andet sted.

- Jeg har flere klienter, der kommer med problemet svag/manglende rejsning. Og så handler det først og fremmest om at afdække, om det skyldes en ubalance, som der skal gøres noget ved, eller det blot er et naturligt udsving som ændrer sig med tiden, siger orgasmeeksperten, der har lavet en potenstest her.

Kærgård underviser mænd i at holde længere og styrke potensen.

Det fremmer sexlysten hos en mand Både mænd og kvinder ligger under for myten om, at manden først og fremmest er ude efter sex og en udløsning, at han altid er liderlig, og at han ikke behøver at have følelser med i sengen. Det er selvfølgelig noget sludder, for virkeligheden er langt mere nuanceret. Det viser amerikansk forskning, publiceret i 'Journal of Sex Research.' Her lavede forskerne dybdeinterviews med 30 mænd i alderen 30 til 65, alle i parforhold. Formålet var at identificere, hvilke ting der fremmer mænds begær, og hvilke der hæmmer det. Seks temaer blev fundet. Disse tre fremmer lysten:

1. At blive begæret. Dette var den mest afgørende faktor for de fleste mænd. Og den ultimative måde en kvinde kan vise det på er ved at tage sexinitiativ. 2. Ophidsende og uventede seksuelle møder. Mange mænd angav også, at bliver tændte af spontansex, i modsætning til planlagt sex. Også nye sexformer/sexstillinger booster sexlysten. 3. Intim kommunikation. Tætte samtaler hitter også – ikke kun fordi de ofte leder til sex, men også fordi de intime samtaler gør sexen meningsfuld og mindeværdig. Og disse tre hæmmer begæret:

1. Afvisninger. Det modsatte af at blive begæret. Og når manden for ofte oplever at blive afvist af partneren, mindes sexlystes, ligesom hans selvværd og selvtillid eroderer bort. Han tvivler på sig selv og begynder at tænke på, hvad han gør forkert. 2. Sygdom og fysiske begrænsninger. 3. Mangel på følelsesmæssig samhørighed. Når mændene mangler intime samtaler og en følelse af samhørighed, for eksempel i skænderier, mister de lysten. Forskerne konkluderer, at den mandlige seksualitet er langt mere kompleks og relationel, end klichéen foreskriver. Det fremgår af mændenes svar i studiet, at de ikke konstant er liderlige, men at begæret i høj grad hænger sammen med, hvordan de har det i forholdet, hvordan deres samvær og kommunikation med partneren er. Og på den måde minder det jo en hel del om, hvad man ellers antager om kvinders seksualitet.

