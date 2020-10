Sexshops i protest mod Facebook

Man må gerne annoncere for Viagra og kondomer på Facebook og Instagram, der er ejet af Facebook.

Men hvis du sælger sexlegetøj, er du ilde stedt. På grund af de sociale mediers sexfrygt kan du ikke købe annonceplads for produkter, der har med seksuel wellness at gøre.

Altså ingen annoncer for hverken vibratorer, dildoer eller onanirør.

Det er sexlegetøjsproducenten Biird så utilfreds med, at de har oprettet en underskriftsindsamling, der har til formål gøre opmærksom på, hvad de mener, er censur - så Facebook dropper forbudet.

‘Underskriftsindsamlingen opfordrer Facebook til at ændre politiken og tillade reklame for seksuel sundhedsinformation og produkter til den passende aldersgruppe - på samme måde som alkoholproducenter er målrettet en specifik aldersgruppe,’ lyder det fra en talsperson fra Biird.

Sexisme

Helt i tråd med tidens fokus på sexisme og køn går Biirds protest primært på, at annonceringscensuren går ud over kvinders seksualitet og seksuelle rettigheder.

Evi, Biirds medstifter, oplyser, at annoncer og profiler med falliske billeder ikke normalt afvises.

- Men for tiden er vores Facebook-side lukket, og vi må ikke gøre reklame for nogen af vores posts på Instagram, for Instagram har dømt dem upassende.

- På den anden side gør Viagra jævnligt reklame for deres, og mange kondomfirmaer bruger falliske fotos for at vise, hvor gode deres produkter er - men seksuelle wellness-produkter som vibratorer er fuldstændig bandlyst.

I underskriftsindsamlingen, der kun har opnået små 1000 tilkendegivelser, hedder det, at sociale medier sender det budskab, at den mandlige seksualitet er vigtigere end den kvindelige:

‘Ved at putte kvindelige seksuelle wellness-produkter i samme kategori som pornografi, sender man budskabet, at kvindelig seksualitet er tabu.’

Sundhed

Seksualunderviser, forfatter og ph.d i sexologi Logan Levkoff mener, at seksuel nydelse er afgørende for både vores seksuelle og generelle sundhed.

Hun påpeger, at folk, der bruger vibratorer, har større sandsynlighed for have bedre seksuelle funktioner.

Logan Levkoff er en internationalt anerkendt ekspert i sex og parforhold. PR-foto

- Mangel på reklame for seksuel sundhed og wellness forhindrer folk - uanset køn, seksuel orientering, handicap eller civilstatus - at få den information og adgang til de tjenester, de har brug for, ligesom det skaber en skamkultur omkring sex.

Danmark

Også herhjemme mærker legetøjsindustrien annonceringsforbudet på sociale medier.

Rune Kjelsmark, der er pressechef på Skandinaviens største sexshop sinful.dk, fortæller, at det ikke muligt for dem at annoncere på de sociale medier:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, for vi ved, at vores kunder er på Facebook, og vi kan se, at de ikke er bange for at interagere med os.

- Men som det er lige nu, må vi bare være rigtig skarpe til at lave nogle gode organiske opslag, som folk har lyst til at kommentere og dele med sine venner.

- Det har vi blandt andet gjort med vores julekalender-konkurrence, der på kort tid er blevet set af næsten 130.000 danskere, siger Kjelsmark.

- Vi er heldigvis blevet bedre til at tale mere åbent om sex og sexlegetøj i Danmark, så hvis det en dag bliver muligt at annoncere på de sociale medier, vil vi naturligvis byde den mulighed velkommen. Ligesom vi gjorde i 2018, da vi som den første virksomhed fik mulighed for at reklamere for sexlegetøj i den bedste sendetid på TV2.

