Sexstjernerne søger modeller - skal det være dig?

Sexbranchen har gennemgået kraftige disruptions det seneste årti. Mens gratis tubesites gjorde porno til allemandseje, har traditionelle producenter tjener langt færre penge og således fået sværere ved at lave film og betale modeller.

Modellerne finder så andre indtægtskilder. De laver camshows og film, som de sælger til fans, der kan finde de frække sexatleter på sociale medier.

Men sexmodeller bruger ikke kun sociale medier til at gøre reklame for deres produkter. Nogle af dem finder også potentielle legekammerater og modeller her. For efterhånden, som de traditionelle producenter bukker under, bliver disse erotiske performere deres egne producenter, som selv står for hele balladen - inklusiv at finde nye talenter.

Stor diller

En af dem er danske Misse Jensen, som på sin nu lukkede Instagram og på sin side, danskemisse.dk, søger en helt særlig mand. Eller skulle vi snarere sige: Diller.

For den 33-årige model fra Amager vil have en meget stor penis. Og manden, den sidder på, skal ville prøve kræfter med sexbranchen.

- Jeg søger en kæmpe stor pik, ikke bare lang, den også være tyk. For jeg kan godt lide at blive fyldt helt ud. Og jeg mangler efterhånden mænd til at udfylde den rolle, siger Misse til Ekstra Bladet.

Hun søger mænd med en penis, der er mindst 16 centimeter lang.

- Men helst omkring de 20. Hvis den er meget større end det, kan jeg dog ikke få den helt i bund.

Misse fortæller, at hun allerede har fået et par lovende ansøgninger. Når hun har fået nok, udvælger hun de mest interessante, som hun så kontakter. Der skal nemlig også være en god kemi.

- Jeg kan ikke bare knalde hvem som helst. Der skal være en gnist. Planen er så, at fyren skal sidde på en stol, og så rider jeg hans erigerede lem i et kvarters tid. Han skal ikke gøre så meget andet end at være stiv. Hvis han i første omgang vil være anonym, kan han få maske på. Måske en hestemaske, haha, for jeg søger jo en ny pony, jeg kan ride til.

Grænseoverskridende

Det er grænseoverskridende at lave porno, både i situationen, og når det efterfølgende bliver lagt online. Derfor søger Misse også kun mænd, der virkelig tænker sig om, før de sender ansøgningen til optagelsen, som måske blive hjemme hos Misse, måske i et studie.

- Den, jeg bruger mest for tiden, både privat og på film, er 19 centimeter og ret tyk, men jeg mangler altså en ny pony, som jeg kan ride. Og hvis jeg skal vælge mellem en sød fyr med en på 17 centimeter og en knap så sød fyr med en på 23, så vælger jeg sgu den store, siger Misse med et stort grin.

Domina

Også den 32-årige Vesterbropige Kitty Tenebris, der er domina, erotisk model og performer, søger og finder modeller på sociale medier.

- For tiden leder jeg efter en mand til at være min slave i en BDSM-film, hvor jeg er dominatrix.

Du venter på mig i et dunkelt kælderrum. Du skal tilbede, slikke og kysse mine sko og fødder, ydmyges verbalt, før jeg sætter mig på dit ansigt, og pirrer dig med mine små hænder, før du straffes m. pisk for at være en uartig slave. OBS! Du kan være anonym m. maskering.

Kitty har været i branchen i cirka fem år og begyndte med at være assistent for en ti år ældre professionel domina.

- Det var ret spændende, og efterhånden er BDSM også blevet mit speciale. Jeg har været model til diverse Manifest-events og model for lidt mere kunstneriske fetichfotografer, siger Kitty Tenebris, som du måske også har set optræde på danske elvirafriis.dk og pornhub.com.

Slave

Kitty Tenebris, der betyder mørke på latin, fortæller, at hendes plan med den kommende film er at lægge den på platforme som onlyfans.com og clips4sale.com.

På sites som disse får modellen det meste af omsætningen, som filmene genererer på fans - i modsætning til hvis Kitty sælger filmen for et engangsbeløb til en producent/distributør, der så ejer rettighederne.

- Selve filmen bliver nok optaget i en BDSM-kælder, hvor jeg får hjælp af fotografen og en klipper. Hvad jeg præcist vil gøre ved modellen, kommer an på, hvad han er til. Jeg skal tale en del med vedkommende inden, så vi får klarlagt grænser og lyster, siger Kitty, der har et bredt repertoire.

- Jeg har bundet mænd, sparket dem i nosserne, taget dem med en strap-on, fået dem til at slikke og tilbede mine fødder, så der er masser af muligheder, forklarer den 32-årige model, som også gerne laver pigesexfilm og ikke mindst solofilm med onani, hvor hendes våbenfetich kommer til udtryk.

CBT

52-årige Lilllan de Thurah laver BDSM-film under sit alias Domina Dark, når hun ikke er professionel domina med egen slavekælder. Med jævne mellemrum søger hun slavemodeller til film på blandt andet facebook.

- Min næste film skal allerede optages mandag 9. marts. Han skal have pirringsbondage, CBT og en tur med strapon og klart spanking. Det er hans første film, så jeg er blid ved ham…

CBT betyder cock and balls torture, altså penis- og testikel-tortur.

- Manden skal bære maske i filmen, så han får lov til at være anonym, og hans alder og udseende er faktisk underordnet, siger Dark, der laver filmen i samarbejde med et produktionsselskab, som siden vil distribuere den.