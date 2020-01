Sextrends 2020: Sådan bliver sexlivet i det nye år

10’erne stod i tantraens, BDSM’ens, de åbne forholds og sexlegetøjets tegn, så hvad kan vi forvente af de kommende år?

Det kan du finde ud af i det følgende, hvor tre danske eksperter kommer med bud på erotiske trends, der vil flamme op i 2020 og frem.

Frihed

Sexolog og parterapeut Bastian Larsen fra bastianlarsen.dk mener, at det nye år har stort potentiale.

- Vi har endnu flere muligheder end nogensinde før i vores sex- og kærlighedsliv. I takt med at vi får mere og mere frihed og tolerance i forhold til at åbne vores seksualitet op, er der flere mennesker, der prøver nye ting af. Både seksuelt og indenfor nye parforholdstyper.

- En af de ting, jeg har set meget mere af gennem de sidste par år, både i datingverdenen og hos mine klienter, er mænd, der prøver deres biseksuelle del af. Og er åbne omkring det! Noget, der ville være utænkeligt eller i hvert fald hemmeligt og skamfuldt for blot ti år siden.

Ifølge Larsen har det været langt mere acceptabelt for kvinder at eksperimentere med eget køn.

- Men at mænd også begynder at gøre det, synes jeg, er et tegn på, at vi er på vej et sted hen, hvor vi erkender, at mennesker er frie seksuelle væsner og ikke kasse-skabninger. Der er fester i dag, hvor temaet er fetich eller dominans og alle er velkomne.

- Så i stedet for at vi definerer en subkultur, hvor kun en bestemt type mennesker er, åbner vi op for muligheden for, at alle kan lege med de elementer, som før kun var forbeholdt de få. Og hvilken frihed er det ikke, når vi alle kan være med uden at føle os forkerte?

Sexologen ser samtidig en anden mere beklagelig tendens.

- Nogle grupper har brug for at definere sig selv meget mere præcist, når de skifter seksuel identitet. LGBT miljøer får f.eks. hele tiden nye kategorier, som tit defineres ret stramt. Og det er uheldigt, for man risikerer at bytte ét sæt stramme regler ud med nogle andre.

- Men jeg tror, det er en del af processen, når der bliver mere frihed og dermed større usikkerhed. Dog tror jeg, vi er på vej et sted hen, hvor vi erkender, at vi mennesker er seksuelt fleksible væsner, der bare godt kan lide sex i alle dets afskygninger. Så mit håb er, at 2020 bliver et år med flere skridt i retning af mere seksuel frihed for alle uden fordømmelse og fordomme, siger Bastian Larsen fra bastianlarsen.dk.

Sexolog: Kvinders sexfantasier er vildere end mænds

Slikkemaskiner

JoanB, sexlegetøjsblogger og sexfluencer fra joanb.dk, har arbejdet med sexlegetøj i 20 år og kommer her med bud på, hvad der bliver the shit på den front i 2020:

- Sextrenden indenfor sexlegetøj her i 2020 kommer helt sikkert til at byde på teknologi, teknologi og atter teknologi. Producenterne af alle typer af sexlegetøj har i snart en del år kæmpet en benhård kamp om at komme på markedet med noget helt nyt og anderledes, der kan slå an. Og mit umiddelbare bud er, at slikkemaskiner til både kvinder og mænd kommer til at fylde rigtig meget på markedet.

- Nu har man nemlig formået at komme frem til nogle produkter, der i samarbejde med godt med glidecreme er i stand til at give begge køn en meget realistisk og naturtro oplevelse af at blive oralstimuleret af en anden person. Dog bliver jeg også nødt til at sige, at oralsexmaskinerne til kvinder er tanden mere ægte i oplevelse end dem til mænd, i hvert fald indtil videre.

Herunder kan du se video fra Europas største sexmesse, hvor Joan taler om slikkemaskine-trenden.

JoanB mener, at der er kræset mere for funktionalitet og effektivitet fremfor designet og udseendet af produkterne.

- Men dette plejer der lige så langsomt at blive rettet op på, når der løbende bliver videreudviklet. Så lad dig endelig ikke skræmme for meget af, at produktet måske umiddelbart ser lidt skørt ud.

Da JoanB selv første gang så og skulle teste oralsex-maskinen Fantasy, var hun også forbeholden:

- Jeg kom heldigvis meget hurtigt på bedre tanker, da jeg først fik den afprøvet - og ja, produktet kan rent faktisk slikke mig til orgasme hver gang.

Oralsexmaskinen fungerer helt lavpraktisk ved, at man placerer en lille og gennemsigtig (suge)kop på skamlæberne, med klitoris centreret i midten, og så bruger en masse glidecreme i området, hvorpå man fyrer op under produktet.

- Når man starter det her sug, så suges sexlegetøjet lidt op, og giver så igen lidt slip på luften. Men ikke på alt luften. Så for hvert sug, så suger/hiver den kønslæberne længere og længere op, lige som maskinens tunge slikker dybere og dybere.

Se også: Danske kvinder: Sådan bruger vi sexlegetøj

Nærvær

Forfatter og seksualitetsdebattør og -coach Lucy Vittrup fra lucy-vittrup.com ser, at der er flere bevægelser i gang samtidig.

- Den helt store er yoga-, meditations-, offline-trend, som lægger op til nær, tantrisk og slow sex. Og så er der den teknologiske begejstring og AI udbredelsen, som inviterer til endnu mere brug af det enormt stigende udbud af sexlegetøj, pornolignende sex, sex med mange forskellige partnere med videre.

- En ting er sikkert: Polyamori og åbne forhold - og dermed sex med flere partnere - er ubetinget på vej frem. Så meget at det i flere og flere grupper i samfundet er mere eller mindre normaliseret.

Viden

Vittrup ser et stort behov for viden og indsigt.

- Selvom antallet af mennesker, der eksperimenter med sex, som bevæger sig uden for normen, altså udover almindelig pik-i-kusse-sex, er rystende lavt ifølge sidste års store Sexus-undersøgelse, så er mit gæt, at trenden vil bevæge sig i den eksperimenterende retning. Fordi mennesker higer mere og mere efter oplevelser, der transformerer. Oplevelses- og transformationsøkonomien går næppe seksualiteten forbi.

- Jeg kan i mit stille sind HÅBE på, at den store trend vil gå i retning af en mere bevidst, intimitets-søgende, nærværende og kærlighedsfuld sex - og at medier vil have langt mere fokus på denne del af det seksuelle liv, siger Lucy Vittrup fra lucy-vittrup.com.

Se også: Lucy vil have mere liderlighed i danske kvinders hverdag