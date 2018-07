Skidt nyt for kvinder med nedsat sexlyst

Nyt stort metastudie viser, at diverse former for sexmedicin kun virker marginalt bedre end placebo

Drømmen om sexpillen til kvinder ser ud til at være netop en drøm.

For et nyt såkaldt metastudie, hvor forskere har gennemgået alle tidligere videnskabelige undersøgelser af diverse medicinske præparater til behandling af kvinders seksuelle dysfunktioner, viser, at selv de mest effektive af piller kun er marginalt bedre end placebo.

Metaundersøgelsen fandt frem til blot 24 studier, som også tog højde for den såkaldte placebo-effekt, hvor en del af forsøgspersonerne har fået en uvirksom pille. Og af disse undersøgelse brugte kun otte det anerkendte spørgeskema Female Sexual Function Index, der tager højde for de fleste sider af kvinders seksualitet; sexlyst, orgasmer, smerter ved sex, lubrikation og ophidselse.

I alt deltog næsten deltog næsten 4000 kvinder med seksuelle dysfunktioner i de otte ‘godkendte’ undersøgelser, og cirka halvdelen fik placebo. Den anden halvdel fik produkter som flibanserin, bupropion (begge i sin tid udviklet til behandling af depression og nu til behandling af nedsat sexlyst) praestoron (til behandling af smerte ved sex), oxytocin (det såkaldte samhærighedshedshormen, som kvinder udskiller ved sex, cuddling og orgasme, veer og amning) samt bremelanotid til behandling af nedsat sexlyst.

Flere af disse produkter har bivirkninger som hovedpine, svimmelhed, kvalme.

Og det viser sig så, at kvinderne, som fik placebo fik en smule højere score på FSFI, mens dem i handling scorede marginalt højere.

Forskerne konkluderer, at placeboeffekten kan forklare hele 67,7 procent af den i forvejen lave behandlingseffekt. De efterlyser derfor mere effektive behandlingsmetoder til kvinder med seksuelle dysfunktioner.

Flibanserin, der for et par år siden blev godkendt til salg i USA til behandling af nedsat sexlyst, er medierne ofte omtalt som Viagra til kvinder, hvilket er helt misforstået. Viagra virker som bekendt ikke på selve sexlysten, men derimod den fysiske evne til at få erektion.

Skævt

Sexolog Signe V. Bentzen mener som udgangspunkt, at det er helt skævt at sygeliggøre seksualitet, når vi taler om kvinder med såkaldt nedsat sexlyst. Der er så mange parametre på spil, som indvirker på libido:

- Seksualiteten forandrer sig hele tiden og er dybt afhængig af, hvordan man ellers har det - med sig selv, med hinanden og med sit liv. Og problemet med medicinsk behandling er, at det forsøger at angribe menneskers seksuelle udfordringer, som om der er tale om en fysisk sygdom eller dysfynktion, som om det er lydpotten på en bil, der skal skiftes.

- Men bortset fra de ting, der kommer af alderdom, på grund af anden sygdom og ikke mindst pga af anden medicin som fx antidepressiva, så er langt de fleste seksuelle udfordringer psykologiske, relationelle eller pga mangelfuld indsigt i sin egen krop og lyst. Med andre ord - rigtigt mange såkaldte ‘dysfunktioner’ er kun symptomer. Man vil blive ved med at få hovedpine, hvis man fortsætter med at hamre hovedet ind i væggen, uanset hvor mange hovedpinepiller man tager, siger Bentzen.

Sexologen bringer disse eksempler på, hvordan sexproblmer hænger sammen med andre forhold:

Kvinden, der kommer med nedsat lyst, har måske ikke lyst fordi hun er topstresset og udmattet af et liv, hun har fået skruet sammen, som hun slet ikke kan følge med i selv. Eller fordi hun og manden skændes hele tiden. Eller fordi hendes børn er ved at flytte hjemmefra og hun er bange for at blive ensom og føle sig gammel.

Kvinden med ondt i forbindelse med sex har måske været ude for et traume eller har overbevisninger om sig selv og sin seksualitet, der gør, at hun bliver bange eller får det dårligt, og det får hendes muskulatur til at stramme op, hvilket får det til at gøre rigtigt ondt, hvis nogen forsøger at penetrere hende.

- Medicinalindustrien og langt hen ad vejen også vores sundhedssystem forsøger at reducere ofte helt almindelige menneskelige udfordringer til diagnoser. Men at have ondt i parforholdet eller selvværdet eller være bange for ens pik er for lille, eller at man ikke slår til seksuelt, det skal ikke behandles med medicin. Det skal adresseres mellemmenneskeligt. At få hjælp til at knække koden enten sammen med en partner, gennem at tale med en fortrolig eller en god sexolog er vejen frem, siger Signe V. Bentzen.