Skøjteprinsessen er blevet pornostjerne

Som ung vandt Melissa Bulanhagui adskillige priser for sine evner som kunstskøjteløber.

Men nu er det nogle helt andre kunstneriske talenter, den 29-årige amerikansk-fillipinske kvinde demonstrerer.

Under navnet Jada Kai slikker, vrider og knalder hun sig nemlig igennem det udvidede pornoprogram.

Smidig, entusiastisk og elegant er hun i begge discipliner. Og helt usædvanligt køn:

Som kunstskøjteløber var hun på isen for både USA og Filippinerne, ligesom hun har vundet metal i nationale og internationale konkurrencer, fortæller Kai i en podcast med pornoveteranen Asa Akira, som også har asiatiske aner.

I sin barn- og ungdom trænede hun altid, pacet af sine strenge forældre, men efter high school fik hun også andre interesser:

- Jeg blev en meget liderlig pige, jeg var bange for ikke at miste min mødom. Så jeg kom i kontakt med mine tøjtede sider. Det var svært for mig, fordi jeg følte, at folk ville være fordømmende - kunstskøjteløb er en meget konservativ sport, og miljøet er så lukket og småt, siger Kai i samtalen.

Melissa Bulanhagui giver den gas på isen ved et juniorstævne i 2006. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Efterhånden mistede hun interessen for skøjtelivet. Og efter ophold i Fillipinerne og Thailand endte hun i Californien, var arbejdsløs, kedede sig og begyndte at se porno. Og så opdagede hun webcam-verdenen:

- Jeg så dokumentarer om det, så jeg prøvede det og tjente 200 dollars første gang, siger Jada om sin frække camdebut, der fandt sted for blot to år siden.

Det gav hende mod på mere, og snart fik hun et tilbud fra pornogiganten Reality Kings. Hun lavede tre scener for dem og er stadig hun ny i pornogamet. Nu er Jada Kai tilknyttet det berømte pornomodelagentur Spiegler Girls.

Mestendels er hun dog aktiv på diverse camplatforme som fancentro og også på pornhub.com.

- Jeg kan bedst lide at lave mit eget indhold, så har jeg mere kontrol over det, lyder det fra modellen, der godt kan mærke, at der er mange piger om buddet.

Konkurrencen er hård. Men dog på en anden måde end på isen.

Sådan så Melissa ud i sin sidste amerikanske mesterskabsoptræden, før hvilken hun fik en ordentlig rusketur af sin daværende kæreste og nuværende bolleven, Jackie Knight, der også er blevet pornomodel:

Angiveligt var det Jada, der lokkede Jackie ind i pornoverdenen. På pornhub kan du se de to gå lidt mere hårdt til værks.