Slank med masturbation

Onani er den ultimative selvforkælelse, hvor kun du og din nydelse er i centrum. Her er ingen præstationer ud over måske en orgasme eller tre.

Men hvis du alligevel synes, det bliver lidt formålsløst at ligge der i afslappet og tilbagelænet sanselighed, og er du i forvejen glad for tracking og selvkvantificering som fitbit og Endomondo, kan du investere i den app-styrede multivibrator Zalo, som kan måle, hvor mange kalorier du forbrænder under dine autoerotiske udfoldelser.

Det er næppe noget, der slår at gå ud med skraldet eller en rask løbetur, men lidt har jo også ret.

Selvom man måske bare skal se kalorietælleren som en sjov gimmick, der kan bringe producenten i medierne, er ikke alle begejstrede for konceptet.

Livsstilsredaktør (læs: sexjournalist og -debattør) Ellen Scott fra tabloidmediet metro.co.uk er mildt forarget.

Der er i forvejen al for meget pres på kvinder med hensyn til, at de skal være slanke. Så hvis selv onani bliver inficeret af den tyndhedsfetichistiske virus, er det en lige vej til fascistoid målrettethed og produktionsoptimering. Ikke alt skal tjene et højere og andet formål. Slet ikke masturbation (og sex). De er mål i sig selv.

'Vi skal tilbageerobre onanien fra slankekulturens klør og højlydt erklære, at vi har lov til at gøre noget, bare fordi det føles dejligt,' skriver Scott og påpeger, at sex (som man også kan få kalorietællere til) og onani burde handle om nydelse.

Det er tidspunktet, hvor man kan glemme alt andet og bare være til stede i øjeblikket og nyde den fysiske sanselighed.

Et par enkelte kvinder er af samme holdning på Twitter - uden at folk dog er gået debatamok.

I mean of course there is now a vibrator that counts calories. I could not be more bored of this sh*t.



Fortunately, @EllenCScott is having absolutely none of it for @MetroUK. https://t.co/2FX4Z7EzId — Rosy Edwards (@rosy_edwards) July 13, 2019

Angiveligt har producenten testet Zalo på 218 kvinder og fundet ud af, at de forbrændte seks kalorier i minuttet. Dette er imponerende, idet andre studier har peget på, at sex, der ofte er mere aktivt, forbrænder tre-fire kalorier i minuttet.

Zalo overvåger, hvor længe kvinden onanerer, samt hvor meget hun sukker og stønner. Højlydte stønnere får flere point, da de forbrænder mere ifølge appen.



Foto: Sinful.dk

Derfor er onani bedre end sex for nogle kvinder

Glimt i øjet

Mathilde Mackowski, som via sin sexshop sinful.dk forhandler Zalo herhjemme, har ingen betænkeligheder.

- I øjeblikket ser vi en masse nyheder i sexlegetøj, som tilbyder helt nye oplevelser og teknologier. Zalo har lanceret dette produkt i fuld alvor, men naturligvis med et glimt i øjet, da de ønsker at sætte fokus på, at onani er et fantastisk alternativ til en tur i fitnesscenteret eller en løbetur i skoven.

- På den måde drømmer de om at inspirere til mere leg og intimitet - med sig selv. Og det er da en skøn tankegang med et større fokus på, hvordan vi som kvinder har det indeni, frem for hvad vi 'burde' gøre ved vores ydre.

Når man benytter denne her type app, bør man på forhånd være klar over, at man i nogle tilfælde samtidig accepterer, at producenten bag må benytte ens data i forbindelse med for eksempel forskning, statistik med videre. Der har været en omtalt sag, hvor en producent fik ballade for netop at gemme brugernes onanidata.

