Spil dig til længere holdbarhed i sengen

Parallelt med at mange kvinder har svært ved at opnå orgasme, lider en hel del mænd af for tidlig sædafgang.

I verdens største sexundersøgelse, danske Sexus, hvor cirka 60.000 mellem 15-89 år deltog, melder 24 procent om, at de indimellem kommer for hurtigt. 10 procent gør procent gør det ofte, og to procent er altid for hurtigt ude.

Du kan få udskrevet Priligy (dapoxitin), der er et antidepressiva, mod præmatur ejakulation. Dog kun efter øvrige behandlingsmuligheder er udtømt, idet bivirkningerne er store og virkningen beskeden.

Andre mulige tiltag er brug af lokalbedøvende cremer og adfærdsterapi. Det sidste er for eksempel onani ved start-stop-metoden (onani til lige før udløsning flere gange i træk, så man lærer sin krops signaler at kende) og knibeøvelser (så man styrker muskulaturen og kontrollen i området).

Legetøj

Man kan også anvende avanceret sexlegetøj, som et hold spanske forskere har udviklet.

I en pressemeddelelse fra den danske sexlegetøjsshop sinful.dk lyder det blandt andet om Myhixel, som er en kombineret app og mastubator:

‘Myhixel er en kombination af et onaniprodukt og et specialdesignet træningsprogram, der udføres i en gratis app med et innovativt gameplay, som er tilpasset den enkelte bruger. Træningsprogrammet guider mændene gennem forskellige steps i spillet og sammensætter personlige øvelser, som kan udføre alene eller sammen med en partner.

Denne kombination af hardware og software er testet af mere end 500 mænd i løbet af de sidste fire år. Ved seneste forsøg i 2018 formåede 56 mænd i gennemsnit at tredoble udholdenheden ved at bruge Myhixel.

Undersøgelsen er sidenhen blevet offentliggjort af det internationale, medicinske tidsskrift The Journal of Sexual Medicine.'

Dette selve onanirøret, hvor man stikker penis ind. PR-foto

Lovende

Det lyder jo mere end lovende. Men kan Myhixel så leve op de store ord, som pressemeddelelsen i øvrigt bugner af?

Ikke helt, ifølge sexblogger og legetøjstester, JoanB, der har afprøvet produktet med en mandlig ven.

Foto: joanb.dk

Den 45-årige tester, der har arbejdet med sexlegetøj i 20 år, forklarer, hvordan Myhixel fungerer:

‘Det, man gør, inden brugen af masturbatoren er at koble sig på appen på sin smartphone. Der så løbende guider en igennem hele processen med at blive bedre og bedre til at holde igen. Ligesom man også lærer at identificere og bedre styre de muskler, der er i spil i bækkenbunden, når man dyrker sex og onanerer.

Vi taler om en lettere indviklet app, som slet ikke er skruet sammen som en fræk app. Derimod er vi mere ovre i spilverdenen. Hvor man som bruger her agerer astronaut, der rejser i raket fra planet til planet, og hvor man ved hvert stop lærer nye ting og sager. Samt skal løse nye udfordringer og opgaver.’

Tale sammen

Opgaverne er typisk at bruge masturbatoren i så lang tid som muligt med og uden vibration i onanirøret. Det er i og for sig ok, iføge JoanB - men:

- Personligt kunne jeg rigtig godt have tænkt mig, at Myhixels app og masturbator kunne tale sammen. Så man som bruger ikke selv skal sidde og finde ud af, hvilke af de vibrationer, masturbatoren er udstyret med, man skal benytte på de forskellige planeter, siger hun til Ekstra Bladet:

Endvidere skal man også manuelt indtaste sine præstationer i appen, hvilket også er lidt kludret.

Sådan ser en af informationerne, man får på planeterne, ud.

Positiv

JoanB er dog stadig positiv, forklarer hun Ekstra Bladet:

- Jeg har ikke tidligere stødt på lignende produkter, der på den måde er så målrettet i forhold til at få trænet sig til at kunne holde længere.

- Jeg er dog ret sikker på, at vi meget snart vil komme til at se flere typer af denne her slags træningsprodukt. Der vil uden tvivl hurtigt komme flere alternativer i genren på markedet. For når en producent først har markedsført en ny, god ide, så følger andre som regel meget hurtigt efter, lyder det fra JoanB.

- Vigtigt som bruger af Myxihel er dog, at man fra start er dedikeret og ikke bare giver op, fordi man eventuelt misser en mission undervejs. Men det hele er jo for at lære og genkende de her mekanismer i kroppen, så man fremadrettet evner at stoppe op, inden løbet er kørt, siger JoanB, der slår fast, at Myhixel ikke et stykke sexlegetøj, men et træningsredskab.

