Stina Maria elsker når du kigger på

Der er mange, der tænder på at kigge på, når andre hygger sig på lagnerne - og mange af dem på lagnerne elsker at blive kigget på! Velkommen til Stina Marias voyeur-verden

Ekstra Bladet

Jeg er ret vild med at blive set på. Ja, jeg vil gå så langt som at sige, at jeg ELSKER det.

Der er selvfølgelig forskel på, om det er, fordi jeg lige er skvattet med en bakke æg på parkeringspladsen foran Bilka, eller jeg ligger midt på en kæmpe madras i en swingerklub og leger med mig selv.

Sidstnævnte er at foretrække, hvis nogen skulle være i tvivl.