Det kan være vanvittig ophidsende at se sin partner dyrke sex med en fremmed, mens man selv er lagt på is. Men det kan også antænde en voldsom og smertelig jalousi, der kan være altødelæggende, advarer Stina Maria

En del mænd og kvinder fantaserer, enten åbent eller for sig selv om at dele partneren eller selv at blive delt. Trekanter, firkanter, gruppesex og gangbangs er toppopulære fantasier, og en del af dem udspringer faktisk af den seksuelle energi, der er i følelsen jalousi.

Fantasierne er ganske normale, og mange bruger dem blot som ekstra krydderi til deres monogame sexliv, hvor de for eksempel under forspillet hvisker frække historier om ekstra deltagere i sengen.