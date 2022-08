Jeg så et par med et frækt potentiale, skriver Stina Maria

Ekstra Bladet

For nyligt var jeg alene en tur i yndlings-swingerklubben. Som aftenen skred frem, og jeg fik talt og flirtet med en masse lækre mennesker, fangede især ét par min interesse.

De var begge attraktive, skønne at snakke med og havde et frækt glimt i øjet. Da jeg blot var afsted for at socialisere og hygge mig, blev det ikke til mere med parret denne aften, men jeg kunne mærke, at jeg håbede på at se dem igen.