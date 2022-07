Ekstra Bladet

En halvlummer søndag eftermiddag kørte min uartige mand og jeg en tur for at få lidt luft under vingerne.

Første destination blev uden megen ordveksling en lille sexshop i nærheden med dertilhørende ’sexbio’ i kælderen. Vi summede lidt rundt i butikken, selvom vi nu nok begge to kunne mærke i vores ’underetager’, at det var kælderen, vi var kommet for at inspicere.