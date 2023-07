Kun i Ekstra Bladet

Store kønslæber og små tissemænd.

Mens det for mange er et vilkår ved deres krop, som de lærer at leve med, er det for andre så stor en gene, at de vælger at lægge sig under kniven for at ændre på deres medfødte former.

Kropsidealer og kosmetisk kønskirurgi er emnet for de to sexologer Amanda Lagoni og Asgerbo i denne episode af podcasten 'Kvart i Sex', som du kan høre her på Ekstra Bladet.