Svenske kvinder laver drama om pornobranchen

19-årige Jessica er smuk svensk blondine, der drømmer om at blive pornostjerne, og derfor tager hun til Los Angeles, hvor sexindustrien er størst.

Det er oplægget for den svenske filminstruktør Ninja Thybergs kommende film 'Jessica', der lige nu bliver solgt på film-markedet Nordic Film Market i Haugesund, Norge.

Hovedrollen spilles af den voldsomt veldrejede Sofia Kappel, der på sin instagram gennem længere tid har postet billeder fra produktionen:

Tre pornomyter, der ikke helt passer

Instruktøren Ninja Thyberg er uddannet sociolog med speciale i køn og magt, hvilket afspejler sig i hendes film med titler som ‘Hot Chicks’, ‘Catwalk’ og ‘Pleasure’. Faktisk er ‘Jessica’ en spillefilmsversion af kortfilmen Pleasure fra 2013.

Herunder fortæller Thyberg fra årets filmfestival i Cannes om 'Jessica'. Hun afslører, at hun igennem flere år har lavet research i den amerikanske sexindustri.

Mange af de medvirkende i filmen er fra pornobranchen. Den berømte agent Mark Spiegler spiller sig selv, og derudover møder man modeller som Zelda Morrison, Dana DeArmond, Kendra Spade, Evelyn Claire, Tee Reel, Axel Braun og Casey Calvert, der alle spiller fiktive karakterer.

- Filmen går bag kameraet og ser på pornobranchen fra et kvindeligt perspektiv, ligesom den undersøger magtstrukturer i sektoren. Der har før været film om pornobrahcnen - som ‘Boogie Nights’ - men dette er den første fiktionsfilm, som ser på industrien fra en kvindes synspunkt, siger Thyberg til variety.com.

Derfor ser manden porno

Ifølge Thyberg undersøger filmen, hvad det vil sige at bruge sin seksuelle kapital og spille på at være et sexobjekt og samtidig dyrke sin egen seksualitet.

‘Jessica’, der har været undervejs siden 2016 og nu er i postproduktion, er produceret af succes-instruktøren Ruben Østlunds selskab Plattform Produktion. Østlund instruerede Cannes-vinderen ‘The Square’ med danske Claes Bang i hovedrollen. ‘Jessica’ får premiere foråret 2020.

Sofia Kappel debuterer i ‘Jessica’ og blev valgt ud af 3000 svenske kvinder. Ifølge Thyberg har hun den rigtige kækhed, feminitet, styrke og humor til at være Jessica. Hvis det viser sig, at Sofia Kappel også kan spille skuespil, spår vi hende en stor karriere.

Denne porno trender