Flere eksperter peger på hypnose som et værdifuldt værktøj i behandlingen af ​​alt fra erektil dysfunktion og for tidlig sædafgang til dårligt seksuelt selvværd

Oplever du problemer med rejsningen, for tidlig sædafgang eller dårlig seksuel selvtillid, kan hypnoseterapi måske være løsningen. Men det kræver, at du er topmotiveret for forandring - læs om behandlingen her