Swinger-Mie savner klubben og den fysiske kontakt

Swingerklubber har været lukket længe og vil være det mindst et par uger til, så danske swingere savner deres klub, venner og, nåja, sex. For at hjælpe frustrerede singler og par i miljøet opfordres de nu til at fortælle om deres frækkeste swingeroplevelser.

Det er erotiksiden side6.dk, som har søsat en konkurrence, hvor de bedste swingerhistorier dels får priser, og dels giver swingerfolket lidt lir i en tør tid.

‘Side6 inviterer læserne med til en fræk skrivekonkurrence. Par og singler kan bruge ventetiden, indtil verden igen åbner for frække lege, til at genopleve og inspirere andre med historier om de frækkeste eller bedste oplevelser i en swingerklub eller fra en sexfest. Vær med til at inspirere andre, og del dine oplevelser eller fantasier', skriver side6, der lover gavekort, kontanter samt champagne og klubbesøg til vinderen.

'Swingerchefen' Therese giver gode råd: Sådan får du sex i klubben

Mavepuster

Mie Nielsen, der sammen med sin mand ejer swingerklubben Tucan ved Kolding, fik sig noget af en mavepuster, da det i marts blev klart, at de måtte lukke.

- Det lå i kortene, at det ville blive over længere tid, da den fysiske kontakt med andre er den afgørende faktor. Vi var naturligvis grædefærdige, da klubben for os er som vores lille barn, og vi har svært ved at se os selv uden den.

- Så indtil regeringen kom op med deres hjælpepakker, var vi ikke meget værd. Heldigvis kan vi få del i nogle af hjælpepakkerne, så vi krydser fingre for vores overlevelse og vil prøve at få det bedste ud af denne tid uden gæster, siger Mie fortrøstningsfuldt.

Privatfoto

- Vi hører dagligt fra mange af vores faste gæster, som spørger ind til os, sender os hilsener og fortæller os, at det er svært at undvære klubben. Så det er jo dejligt, fortæller klubejeren, der i lukkeperioden har været i gang med vedligeholdelse af klubben, ligesom de laver forbedringer og nye tiltag, der styrker hygiejne med videre.

- Vi tænker, at når vi først får lov til at åbne, så vil vi få en masse gæster på gæstelisten, for rigtig mange savner det så voldsomt, at det kun kan gå for langsomt. Nogle, som måske er lidt mere forsigtige eller i den sårbare gruppe, vil sandsynligvis vente, og det har vi fuld respekt for. Men som vi kender flowet, så er der til stadighed flere og flere mennesker, der er nysgerrige på vores verden.

Helle er single og swinger: Nyder stemningen til et gangbang

Åbner

- Vil det være business as usual, når I engang åbner?

- Om vi har restriktioner, når vi åbner, er svært at spå om. Det er jo klart, at den ultimative oplevelse i klub, skal foregå uden nogen form for værn udover kondom, og det er svært at forestille sig at skulle bære mundbind eller lignende.

- Men jeg tænker, at nogle nok vil lave deres egne restriktioner. Det kunne være at der ikke må kysses, at man ikke bruger missionærstillingen og andre ansigt til ansigt-stillinger. Det kan endda være, at det måske primært vil være vores glory holes og det tjekkiske glory hole som benyttes, og det resterende blot er socialt samvær på afstand.

I det tjekkiske glory hole ligger kvinden med underlivet blottet, hvor mænd kan komme til, og med overkroppen bag hullet i en væg. Angiveligt stammer navnet fra den tjekkiske pornobranche.

- Hvordan har jeres gæster klaret nedlukningen?

- I starten forsøgte en lille gruppe af vores faste gæster sig på en Skype-fest, men det viste bare, hvor meget den fysiske kontakt og samværet betyder. Der manglede noget. Nemlig den atmosfære, som man ikke finder andre steder end i Tucan. Nogle har helt sikkert haft succes med at Skype-date, men det er desværre ikke noget, vi kan bruge som et alternativ ligesom restauranternes ‘take away’.

Hanrejen Peter elsker, når konen er slem

Sexhistorier

Imens Mie venter på at kunne åbne sin klub igen, har hun en anden spændende opgave at give sig i kast med.

- Jeg glæder mig til at være med i dommerpanelet på danskernes swingersex-historier. Det bliver spændende, om der er nogle af historierne, jeg kan genkende på beskrivelserne af stedet, og jeg håber da også, at vi kan få lidt fantasi-historier, der måske kan skubbe lidt til vores inspiration til klubben.

- Hvad er en god sexhistorie for dig?

- Det er ikke nødvendigvis den samme slags hver gang. Det er som i virkeligheden. Det kommer an på, hvilken stemning jeg lige er i. Nogle gange er det det intime, flirtende, opsøgende og spændende, mens det andre gange gerne må være hårdt og spontant.