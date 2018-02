Tabusex sendte 42-årige Mill ud i voldsom shitstorm

Singlen Mill fortalte, at hun havde prøvet pegging - det skulle hun aldrig have gjort

'Hvor må hendes forældre bare være enormt stolte.' 'Lort i hovedet. Lort på pikken!!! Værsgo og slik!!' 'Hun må jo være skadet i sin tidlige udvikling.' 'Op i røven med hende.' 'Kan man overhovedet dyrke sex, når man er så gammel?' 'Ok. Der er måske ikke så meget at sige til, at hun er single.'

Ovenstående er blot et lille udsnit af de mange grimme kommentarer, der blev skrevet oven på en artikel, som vi bragte for nylig: Danske Mill har pegging-debuteret: Så frækt er det med strap-on.

Her fortalte 42-årige Mill om sine erfaringer med at penetrere en mandlig bekendt analt med en såkaldt strap-on dildo. Samtidig lod hun sig fotografere med hele udstyret på.

Så må man i dagens Danmark nok kalkulere med en vis portion negative og/eller nedladende kommentarer. Og det havde fitness-instruktøren Mill da også regnet med.

Alligevel kom det bag på hende, at interessen for hendes brug af et stykke sexlegetøj ville blive SÅ stor - og at SÅ mange bogstaveligt talt fik godt og grundigt ondt i røven over hendes åbenhed omkring det at bytte roller i sengen med en mand.

Virak

- Jeg troede ærlig talt ikke, at artiklen med mig ville skabe så stor virak - og blive læst SÅ meget, som den er blevet gjort. Jeg havde heller ikke forventet, at der var så mange, som havde det ene, andet eller tredje negative at indvende imod den type af sexoplevelse fortæller Mill.

Hun lader sig dog ikke kue af de mange kradse kommentarer:

- For mig er det først og fremmest vigtigt, at jeg har baglandet i orden. At mine nærmeste, min familie og venner, støtter op omkring de ting, jeg siger og gør - og det gør de heldigvis. Hvad folk, jeg ikke kender, så eventuelt tænker, siger og mener, betyder i den forbindelse meget mindre, siger Mill.

Hun er heller ikke er blevet mere skræmt af oplevelsen, end at hun nu fortæller om en ny type af pegging-oplevelse, hun netop har haft. Denne gang i intimt selskab med en anden kvinde, som du kan læse om her.

- Min helt personlige måde at møde denne form for negativitet på er at smile og møde vedkommende med kærlighed og ligefremhed. Og når det kommer til mine sexoplevelser med pegging, så har jeg valgt at fortælle åbent og ærligt om dem for at berige andre med noget viden om noget, de fleste både mænd og kvinder trods alt er en smule nysgerrige på.

Mill har ingen planer om at stoppe med at 'provokere.' Hvis det er det, hun altså gør, som hun siger, når hun med jævne mellemrum blogger om sexlegetøj og tilhørende sexoplevelser hos veninden Joanb’s blog.

Sexolog: Udfordret af tabusex

Folk føler sig udfordret, når Mill rører ved flere tabuområder, mener sexologen Bastian Larsen:

- De fleste mennesker har brug for tryghed. Vi er som mennesker 'programmeret' til at skabe et verdensbillede, der er så overskueligt og letforståeligt som muligt. Det er blandt andet derfor mange mennesker automatisk putter andre folk i kasser. Så ved man, hvor man har dem, og endnu mere vigtigt; så ved man, hvor man har sig selv i forhold til dem, og hvad de repræsenterer, forklarer sexolog Bastian Larsen.

- Det er blandt andet derfor en pige som Mill bliver angrebet, når hun fortæller om sine oplevelser med pegging. De fleste mennesker har brug for at definere, hvad der er normalt, og gøre det klart, at de selv tilhører den gruppe. Den nemmeste måde at gøre det på er ved at definere, hvad der er unormalt.

Udover det, så føler folk sig helt sikkert ekstra udfordret, fordi Mill her rører ved adskillige tabuområder, forklarer Larsen:

- Mange har det svært med analsex, og når det så handler om at inddrage mænds analregion, er det helt slemt. Men det mest udfordrende i den her sammenhæng er nok, at der helt bliver byttet om på rollerne, og Mill tager positionen som 'mand.' Heldigvis er det dog blevet mere acceptabelt for mænd også at lege både med deres biside og deres bagdør.

- Der er ingen tvivl om, at noget af det bedste, man kan gøre for sit sexliv og parforhold i det hele taget, er at undgå at sidde fast i stivnede rammer. Den store sex- og parforholds dræber er rutinen. Men det er den evige balancegang med at finde et sted midt mellem tryghed og spænding for parforholdet.

- Desuden ved man, at mænds orgasmeoplevelse bliver langt mere intens, når prostataen bliver inddraget, så hvorfor må man som mand ikke nyde godt af det? lyder det fra sexologen.

Sex kan være en kilde til fantastisk god energi og vitalitet for parforholdet og den enkelte, eller det kan være en kilde til frustration og ærgrelse:

- Men ærlig talt, hvorfor sætte stopklodser for sig selv? Prøv noget nyt engang imellem. Det gør kun din verden større og mere spændende, anbefaler sexolog Bastian Larsen fra bastianlarsen.dk .

Den danske seksualitetsdebattør og forfatter Lucy Vittrup mødte også forargelse, da hun for et par år siden skrev denne klumme til Ekstra Bladet: En rigtig mand ta’r den selv bagi.