Tantra for viderekomne: Sådan føles helkropsorgasmer

Klitoris- og g-punktsorgasmer, brystvorte- og analorgasmer - ja, klimaks kommer i mange former, men hvad dælen er en helkropsorgasme, som tantrikkere dyrker og endda laver kurser i.

Når du hører ordet helkropsorgasme, tænker du måske: ‘Nå, det er vel bare et andet ord for en god orgasme, for mine orgamser nyder jeg også med hele kroppen.’

Men så enkelt er det tilsyneladende ikke, ifølge de to tantraeksperter, vi har talt med. Vi tog fat i sexolog Signe V. Bentzen og tao-tantra-underviser Trine Tao.

- Hej Signe - jeg er lidt forvirret i forhold til de der helkropsorgasmer. De fleste, der får almindelige orgasmer, føler jo nok, at hele kroppen er i gang med fantastiske og vellystige kramper. Kan du forklare, hvordan hekropsorgasmer føles, hvordan får man de der helkropsorgasmer?

- Det er også lidt mystisk. Selv for os, der får dem med jævne mellemrum - og ja, nogle gange helt ud af det blå - uden berøring. Nogle gange føles det, som om musklerne et eller andet sted mellem rygrad, mave og brystkasse får spasmer og sætter min krop igang med at bevæge sig, mens rygraden bugter sig som en slange, op og ned, hvis jeg fx ligger ned. Det er en ‘glad’, behagelig følelse, selvom man nogle gange siger lyde og ser ud som om man lider. Mere sådan er det jo også med de mere kendte orgasmer.

- Nogle gange kan det føles, som om kroppen bare danser, og det føles skørt, sjovt og fedt, siger Signe V. Bentzen, der udover at give almindelig parterapi også underviser på tantrakurser.

Eksplosionsudladninger

- Andre gange, især når jeg arbejder med at bevidst opbygge den seksuelle energi, og hvor jeg laver sammentrækninger af perineum, altså mellemkødet, og bækkenbunden og trækker energien op gennem kroppen ved en særlig dynamisk form for vejrtrækning, så kan det komme til eksplosionsudladninger af energibølger, der pumper gennem min krop og op gennem mit hoved. Sådan en kan vare ved i flere minutter, ja, selv en halv time eller en time efter kan der komme efterskælv. Det er både fedt og sjovt.

- Jeg oplever dem ikke som en udvidelse af en ‘normal’ orgasme. Det foregår nemlig ganske uden berøring af genitalia. De kommer ikke ud af det blå, de kommer af energi, som jeg opbygger i min krop. I princippet er der ikke noget hokuspokus i det. Din krop er jo en stor maskine der omsætter mad til energi. Når du begynder at arbejde med vejrtrækning og din muskulatur, alene det kan give orgasmer, som er meget dybere end dem, man som oftest får.

- Det er bevidste sammentrækninger eller knibeøvelser, jeg taler om, som er med til at sætte energibølgen i gang. Nogle gange kommer du også ‘normalt,’ samtidigt med at du kommer i kroppen, men ofte er det ikke i underlivet, men fra torsoen, omkring hjertet, op gennem struben, panden, kronen, det sjove sker. Resten af kroppens muskulatur reagerer sådan set bare på den voldte energi, der går igennem mig, fortæller Signe V. Bentzen.

I venstre lilletå

Trine Tao, som laver workshops i tantrabehandlinger, har dette syn på på helkropsorgasmer:

- Energetiske orgasmer er ikke én ting, men kan opleves meget forskelligt fra person til person. Man kan fx få en hjerne-orgasme, en hjerte-orgasme eller en helkropsorgasme. Når udgangspunktet er energetisk, er der i princippet ingen grænser for orgasmens længde, intensitet og hvor den kan mærkes i kroppen. I princippet kan man få orgasme i sin venstre lilletå, hvis det er der, man har sit fokus, siger Trine Tao.

- I taoismen udnytter man denne kraft - kaldet qing chi (seksuel energi) og chi (livsenergi) ved at cirkulere den rundt i kroppen. På den måde kan man f.eks. heale sine indre organer og holde sig sund og rask længe. Fælles for denne type orgasmer er dog, at man ikke behøver berøring eller friktion for at opnå dem. De ‘sker’ så at sige bare, hvis man åbner op.

Lykkefølelse

Man vil oftest opleve en voldsom aktivering af spinalnerven, i form af en risten op langs rygraden - samt en kriblen under huden, som voldsom elektricitet, der skydes gennem kroppen. Karakteristisk er også en intens lykkefølelse, en følelse af forbundethed med universet og stærk samhøringhed med alt omkring sig.

- Her adskiller den energetiske orgasme sig fra kvindens klitoris-orgasme og mandens udløsning ved, at berøring eller voldsom friktion slet ikke er nødvendig for at komme i denne tilstand. Det klarer din krop helt selv.

- Her kan du fortsætte i timevis, ud og ind af denne orgasmiske, ekstatiske tilstand. En fysisk orgasme varer jo kun få seksunder, og bagefter er du ofte udmattet. Sådan er det ikke her. Det er en uudtømmelig kilde, som desværre kun få har adgang til. Men alle kan komme i denne tilstand.

- For mig er forskellen på almindelige orgasmer og energetiske helropsorgasmer som forskellen mellem den billigste burger på Mac'en og et super-vitaminrigt, nærende måltid på den bedste Michelin-restaurant. Du kan tage den orgasme-oplevelse, du i forvejen har, og gange den med flere tusind i styrke og intensitet. Du kan forestille dig hele din krop omdannet til et kæmpe pikhoved eller klitoris med den samme følsomhed, siger Trine Tao.

Både Benzten og Tao taler som udgangspunkt om kvinder og deres egne oplevelser, men i princippet kan mænd lære det samme.