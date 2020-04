Tatoverede kvinder vilde med denne form for sex

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Sådan er den sexede kvinde --

Det er muligvis en fordom fra øverste skuffe af klicheer, men det fremgår af nyt studie, at unge kvinder, der har en eller flere tatoveringer, er mere seksuelt udadvendte end deres ikke-tatoverede medsøstre.

814 kvinder fundet på universiteter og sociale medier deltog i den canadiske undersøgelse, der bygger videre på tidligere videnskabelige landvindinger.

I 2013 fandt en fransk forsker ud af, at mænd tror, de har større chance for sex med en kvinde, hvis hun har tusser. Dengang fik en gruppe kvinder en midlertidig tatovering over lænden, en anden gruppe fik ingen. Kvinderne skulle så ligge på en strand på maven og læse en bog.

Første eksperiment viste, at flere mænd henvendte sig til tatoverede kvinder end til de ikke-tussede, og de gjorde det hurtigere. Det andet eksperiment pegede på, at mændene mente, de havde større chance for at få en date og få sex med en tatoveret pige.

Set i evolutionspsykologisk perspektiv er forklaringen på dette forhold, at kvindens tatoveringer (ligesom sminke og tøj) er en måde, hvormed hun fremhæver sin seksuelle attraktionsværdi. Ifølge samme teori er mænd tilbøjelige til at gå efter kvinder, der er seksuelt modtagelige - hvilket en tatovering således ses som et tegn på.

Med andre ord: Kvinden får en tatovering for at gøre sig sexet for mænd - mænd går efter en tatoveret kvinde, fordi hun signalerer, hun er frisk på den.

Det nye canadiske studie så altså nærmere på, om mænds forestillinger om tatoverede kvinders seksuelle adfærd bygger på stereotyper eller på faktiske forhold.

Deltagerne udfyldte en række spørgeskemaer, der afslørede kvinders personlighed i forhold til åbenhed overfor nye oplevelser (sensation seeking - man keder sig hurtigt, søger stimuli af alle slags), deres socio-seksualitet (åbenhed overfor uforpligtende sex) samt deres indstilling til økonomisk, social og kønslig lighed.

Forskerne fandt så ud af, at tatoverede kvinder meldte om større villighed til at dyrke sex uden forpligtelser, ligesom de også gik mere ind for lighed og havde en oplevelsessøgende personlighed. Disse kvinder var altså mindre konforme og mere rede til at udfordre traditionelle forestillinger om den pæne pige.

Med andre ord er der noget om klicheen om, at kvinden med Amagerpladen henover lænden, Amy Winehouse-armen, Carpe Diem i nakken og/eller Paradise-slanger op og ned ad ben og sideflæsk er mere villig til at udveksle kropssafter med en person, hun ikke nødvendigvis har tænkt sig at blive kæreste med.

Tatoveringer (og piercinger) har længe været en fast bestandel i mange unges (og knap så unges) fremtoning - fra utilpassede autonome til tøljesløse bikertøser, fra opkørte Paradiseduller til udkørte revisorelever, og en polsk undersøgelse har før vist, at unge med tavoveringer og piercinger sexdebuterer tidligere, er mere seksuelt aktive, dyrker mere oralsex og har en mere fri holdning til sex.

