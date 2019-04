Teenagere bliver ikke fucked af porno

-- Over artiklen relateret Sexpert-tv fra arkivet: Så farlig er din porno --

Mange bekymrer sig over unges pornobrug ud fra en tankegang om, at de stakkels teenagere simpelthen får det skidt: Alt fra mindre selvværd og problemer med kropsbillede, objektificering og selvobjektificering og overfladisk sextilgang til præstationsangst og overdreven onani.

Få undersøgelser har dog leveret konkrete beviser på mulige årsagssammenhænge og for at råde lidt bod på det, ser et kroatisk studie nærmere på unges pornoforbrug og deres psykologiske sundhedstilstand.

775 kvindelige og 514 mandlige gymnasieelever deltog. De var cirka 16 år ved studiet begyndelse. Seks gange med fem måneders interval blev de spurgt om deres pornoforbrug, selvværd, deres humør og tendenser til ængstelighed, angst og depression.

Som alle andre undersøgelse også har vist, ser drengene mere porno end pigerne, og dem, der ser mest, blev også introduceret til porno tidligere - men helt overordnet fandt forskerne ingen signifikante korrelationer mellem pornobrug og lavt selvværd, ængstelighed/angst og depression.

Et stigende forbrug gennem de mere end to år havde ikke sammenhæng med øgede psykologiske problemer. Mindre pornoforbrug hang heller ikke sammen med færre problemer.

Dog var der en lille ikke-markant undtagelse: Kvinder, der i begyndelsen af studiet, rapporterede dårligere mentalt velbefindende, så mere porno. Den sammenhæng kan dog forklares med andre parametre, mener forskerne.

Normer omkring seksualitet dikterer, at kvinder ikke ser porno, hvilket kan påvirke pigens selvværd og humør, hvis hun rent faktisk kan lide det.

Måden, kvinder ofte fremstilles i porno - med struttende bryster og baller og ditto sexappetit, kan i teorien give dårligt selvværd, hvis man ikke føler, man kan leve op til det. Men da forskerne ikke fandt sammenhænge med pornodosis/hyppighed af forbrug over tid, mener de ikke, at det er en sandsynlig forklaring.

En tredje mulig sammenhæng for disse unge kvinder kan tilskrives andre faktorer, der ikke blev målt, såsom dårlige familieforhold, impulsivitet, tidlig sexdebut eller åbenhed overfor uforpligtende sex. Altså: Nogle piger med visse udfordringer har det dårligt og ser porno - men det er ikke nødvendigvis pornoens skyld.

Her skal tilføjes, at studier har vist, at nogle mænd og kvinder bruger porno som en slags humørmodulator: Som i 'jeg er stresset, jeg ser noget porno for at stresse af'.

Mindre porno

I øvrigt fandt forskerne frem til, at de unge mænd, der havde færrest psykologiske problemer, også var dem, der så mindst porno i begyndelsen. Dog var de unge mænd, der havde det dårligste humør, ikke blandt storforbrugerne, da studiet startede. Så her tolker forskerne, at der ikke er en sammenhæng.

Forskerne drager paralleller til andre studier, inklusiv et af deres egne fra sidste år, og konkluderer, at der ikke er beviser for ideen om ‘the causal role of pornography use in the dynamics of adolescents’ self-esteem and negative mood.’

Altså: Det kan ikke bevises, at porno giver unge dårligt selvværd og depressioner.

Dog erkender de, at der måske er en sammenhæng mellem de helt unge pigers psykiske velbefindende og pornobrug - og her mener de, at seksualundervisning i folkeskolen med kritisk blik på medier og porno kunne hjælpe de piger.

Studiet leverer ikke det endegyldige svar på, hvordan porno påvirker brugerne. Der er visse mangler: Der var relativ få af deltagerne, som klarede sig dårligt i skolen, hvilket kan have skævvredet resultaterne, og grupperne ‘drenge med lavt forbrug’ og ‘piger med højt forbrug’ var meget små, så det er usikre tal.

Derudover kunne man også ønske, at deltagernes forbrug af sociale medier, deres seksuelle adfærd samt personlighedstræk indgik i analyserne.

Ikke desto mindre er det foreliggende studie endnu en vigtig brik i det store porno-puslespil.